Правительства Сирии и России отрицают причастность к химической атаке в Идлибе

Высокопоставленный источник в службах безопасности Сирии опроверг причастность правительственных войск к химической атаке в провинции Идлиб, унесшей жизни десятков людей. В интервью Agence France Presse он заявил, что "силы оппозиции ложными обвинениями пытаются добиться того, что им не удается сделать иным путем".

Министерство обороны России также категорически опровергло сообщения об участии российских самолетов в бомбардировке Хан-Шейхуна.

"Самолеты ВКС России никаких ударов в районе населенного пункта Хан-Шейхун, провинции Идлиб, не наносили. Британское агентство Рейтер, сообщив о причастности российских самолетов к бомбардировке химбоеприпасами Хан-Шейхуна, умудрилось переврать даже первоисточник этой новости – британскую "Обсерваторию прав человека в Сирии", ничего об этом не заявлявшую", – цитирует источник в оборонном ведомстве России РИА Новости.

Вместе с тем, представители оппозиции заявляют, что у повстанцев нет технических возможностей для нанесения ударов с воздуха, такие возможности есть только у правительственных войск и России.

По условиям соглашения с Россией и США сирийское правительство смогло сохранить запасы хлорного газа. Режим Башара Асада последовательно отвергает обвинения в его использовании. Часть арсенала и производственных мощностей попала в руки "Исламского государства".

ООН зафиксировала случаи неоднократного применения химического оружия сирийскими властями и джихадистами в период 2014-2015 годов. Однако никаких конкретных шагов международным сообществом сделано не было.