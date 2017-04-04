Президенты США и Египта обсудили борьбу с террором и арабскую мирную инициативу

В понедельник, 3 апреля, в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси. В ходе переговоров обсуждались вопросы военной помощи и поставки вооружений египтянам, региональные проблемы и инициативы по палестино-израильскому урегулированию.

Переговоры длились примерно два с половиной часа. Судя по комментариям участников этой встречи, переговоры были успешными. Американский президент заверил своего египетского коллегу, что США будут поддерживать его в политическом и военном плане, оказывать помощь в борьбе против террористов.

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аль-Хайят" в материале по поводу этих переговоров сообщает, что ас-Сиси разъяснил Трампу, какое решение "палестинской проблемы" им представляется справедливым. Египетский президент обсудил с Трампом детали так называемой арабской мирной инициативы.

На переговорах поднималась и тема возможного созыва в США этим летом саммита по арабо-израильскому урегулированию, в котором бы приняли участие лидеры Израиля, Палестинской автономии, Египта, Иордании и некоторых арабских стран Персидского залива.

Напомним, что арабская мирная инициатива обсуждалась недавно на саммите Лиги арабских государств, проходившем в Иордании. В официальном коммюнике было сказано, что арабские государства готовы к всеобъемлющему миру с Израилем в обмен на полное отступление к границам 1967 года. На саммите также обсуждались ситуация в Сирии и Ираке, вмешательство Ирана и Турции в арабские дела, борьба с террором. В его работе приняли участие генеральный секретарь ООН и представители России и США.

Дональд Трамп неоднократно называл Египет самой крупной мусульманской страной-партнером США и их союзников в борьбе с исламским экстремизмом. Отношения ас-Сиси с предыдущей администрацией США были напряженными – Барак Обама ни разу не принимал египетского лидера в Белом доме. Он неоднократно критиковал Египет за нарушения прав человека и заморозил военную помощь этой ближневосточной стране.

Абд аль-Фаттах ас-Сиси стал первым арабским лидером, с которым Трамп провел телефонный разговор после инаугурации. Этот разговор состоялся вечером 23 января. В ходе беседы Трамп заверил своего египетского коллегу, что новая администрация США окажет всемерное содействие Каиру в борьбе с террором. Трамп и ас-Сиси обсуждали общую ситуацию в ближневосточном регионе и пути укрепления двусторонних отношений между США и Египтом, которые заметно осложнились в период деятельности администрации Барака Обамы.





