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Ближний Восток

Инспекторы МАГАТЭ посетили "ядерный склад" в Тегеране, о котором говорил Нетаниягу в ООН

время публикации: 21:00 | последнее обновление: 22:07 блог версия для печати фото
Инспекторы МАГАТЭ посетили "ядерный склад" в Тегеране, о котором говорил Нетаниягу в ООН
Инспекторы МАГАТЭ посетили "ядерный склад" в Тегеране, о котором говорил Нетаниягу в ООН
Инспекторы МАГАТЭ посетили "ядерный склад" в Тегеране, о котором говорил Нетаниягу в ООН

Инспекторы МАГАТЭ посетили "секретный ядерный склад" в Тегеране, о котором упоминал в своем выступлении на Генассамблее ООН глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу. Об этом сообщило агентство Reuters, отметив, что информация была подтверждена тремя источниками, близкими к МАГАТЭ.

В сентябре 2018 года в своем выступлении на Генассамблее Нетаниягу показал фотографию секретного иранского объекта в Тегеране. Он назвал его точный адрес и заявил, что на этом складе хранятся около 300 тонн радиоактивных веществ. Он отметил, что после того, как Израиль похитил из Ирана "ядерный архив", власти этой страны, опасаясь слежки, начали расчищать склад, вынося оттуда небольшими партиями радиоактивные материалы и пряча их в различных районах столицы. Глава израильского правительства призвал МАГАТЭ немедленно проинспектировать объект, чтобы убедиться в том, что Тегеран нарушает условия заключенной с ним "ядерной сделки".

Один из источников сообщил Reuters, что инспекторы МАГАТЭ несколько раз посещали указанный объект в прошлом месяце.

Вместе с тем источники агентства говорили о том, что даже в случае, если иранские власти очистили склад, то взятые там пробы укажут на то, хранились ли на складе радиоактивные вещества. Однако выводы можно будет сделать только после того, как будут готовы результаты анализов, что произойдет не раньше июня.

В штабе МАГАТЭ в Вене заявили журналистам: "Тот факт, что Иран пустил инспекторов на объект, свидетельствует, что "ядерное соглашение" до сих пор действует".

Reuters отмечает, что МАГАТЭ, официальный Иерусалим, а также иранское агентство по атомной энергии отказались комментировать эту информацию.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 27 сентября 2018 г.
Нетаниягу с трибуны Генассамблеи ООН обратился к властям Ирана





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