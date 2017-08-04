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Ближний Восток

Делегация ХАМАС прибыла в Иран, "чтобы поздравить президента Роухани"

время публикации: 11:24 | последнее обновление: 11:24 блог версия для печати фото
Делегация ХАМАС прибыла в Иран, "чтобы поздравить президента Роухани"

В пятницу, 4 августа, в Тегеран на торжества по случаю второй инаугурации президента Хасана Роухани прибыла официальная делегация палестинской террористической организации ХАМАС ("Исламское движение сопротивления").

Судя по сообщениям иранских СМИ, в составе делегации члены политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришак и Салах аль-Арури. Они должны передать Роухани поздравления с избранием на второй срок от председателя политбюро ХАМАС Исмаила Ханийи.

По всей видимости, визит в Тегеран будет использован лидерами ХАМАСа и для переговоров по поводу оказания финансовой помощи этой организации иранскими властями.

В конце мая выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на палестинские источники писала, что на прошедшей в Бейруте встрече высокопоставленных представителей террористической организации ХАМАС с представителями руководства "Хизбаллы" и иранского "Корпуса стражей Исламской революции" было достигнуто предварительное соглашение о возобновлении финансирования ХАМАСа Тегераном. Согласно указанным источникам, была достигнута договоренность о возобновлении отношений между ХАМАС и Ираном, предусматривающая восстановление финансирования, прерванного на фоне гражданской войны в Сирии.

Газета отмечала, что Тегеран поддерживал избрание Ханийи на пост главы политбюро ХАМАС и был против того, чтобы лидером этой организации стал Муса Абу Марзук, обвинявший иранское руководство во лжи по поводу якобы оказываемой помощи палестинскому "сопротивлению".

Вскоре после этого США ввели новые санкции против Ирана за поддержку террора.

Финансовый кризис организации ХАМАС усилился на фоне бойкота арабскими странами Катара, который до недавнего времени оказывал финансовую помощь палестинскому "Исламскому движения сопротивления".

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