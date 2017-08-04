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Ближний Восток

Дубай: в одном из самых высоких жилых небоскребов мира произошел сильный пожар

время публикации: 02:54 | последнее обновление: 02:59 блог версия для печати фото
Дубай: в одном из самых высоких жилых небоскребов мира произошел сильный пожар

В 79-этажном жилом небоскребе Torch Tower, расположенном в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), произошел пожар, передает информационное агентство Reuters.

"На девятом этаже здания начался сильный пожар. Силы гражданской обороны и полиции в данный момент предпринимают попытки локализовать его", – цитирует "Интерфакс" представителя полиции Дубая.

В тушении пожара принимают участие расчеты четырех пожарных станций. Жители здания эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала.

Высота Torch Tower составляет более 330 метров. Здание является одним из самых высоких жилых небоскребов в мире.

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