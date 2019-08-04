Иранцы захватили танкер в Персидском заливе

Иранское агентство Mehr сообщило, что Корпус стражей Исламской революции задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого находилось 700.000 литров контрабандной нефти.

Согласно сообщению, экипаж судна, находившегося в районе острова Фарси, был захвачен врасплох. Корабль был доставлен в порт Бушера, семь членов команды задержаны, а груз передан Национальной иранской нефтяной компании.

О том, что захваченный танкер направлялся с контрабандным топливом в одну из арабских стран, со ссылкой на иранские СМИ сообщает и российское агентство РИА Новости.

Никаких дополнительных подробностей не приводится. Обстоятельства похожи на захват морскими силами КСИР танкера MT Riah, принадлежащего компании, действующей в Объединенных Арабских Эмиратах.

Тогда Иран сообщил, что экипаж корабля, шедшего под флагом Панамы, принимал на борт контрабандную нефть. Панама начала процесс отмены регистрации танкера, который был отбуксирован в один из иранских портов.

"Перестав подавать сигнал о своем местоположении, танкер умышленно нарушил международные нормативные акты. Мы решительно осуждаем использование панамского флага для незаконных действий", - сообщило 20 июля Морское управление Панамы.

Иран по-прежнему удерживает британский танкер Stena Impero, захваченный 19 июля в Ормузском заливе, и его экипаж. Тегеран обвинил его в создании угрозы свободе судоходства и экологии мирового океана.