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Ближний Восток

NYT: Саудовская Аравия предложила Аббасу Абу Дис вместо Иерусалима

время публикации: 11:35 | последнее обновление: 12:09 блог версия для печати фото
Принц Мухаммад бин Салман
Абу Дис
Махмуд Аббас

Как пишет газета New York Times со ссылкой на американские, европейские и арабские источники, наследник саудовского престола принц Мухаммад бин Салман представил председателю Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу новый план палестино-израильского урегулирования. Источникам рассказал об этом сам палестинский лидер.

Согласно публикации, инициатива отдает приоритет израильским интересам. Палестинское государство на Западном берегу будет состоять из нескольких анклавов и окажется лишенным полного суверенитета.

Как утверждается, Аббасу было заявлено, что подавляющее большинство поселений не будет эвакуировано, палестинские беженцы и их потомки не получат права на возвращение, а столицей нового государства станет не Восточный Иерусалим, а только один из его кварталов Абу Дис.

NYT отмечает, что эту информацию опровергают и Белый дом, и власти Саудовской Аравии. Источники в американской администрации сообщили, что президент Дональд Трамп готовит новую мирную инициативу, однако выдвинута она будет не ранее, чем через несколько месяцев.

Посол Саудовской Аравии в США принц Халид бин Салман сообщил, что королевство по-прежнему придерживается арабской инициативы от 2002 года, предусматривающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

В связи с этим авторы материала выдвигают несколько версий. По одной из них, про-израильское саудовское предложение должно создать видимость умеренности плана Трампа, заставив палестинцев согласиться на предложение президента. Согласно другому, это сигнал отчаяния со стороны председателя ПНА Махмуда Аббаса.

6 декабря администрация США должна принять решение, продлевать ли еще на полгода мораторий на перенос посольства в Израиле в Иерусалим. Согласно публикациям СМИ, Трамп может объявить, что посольство останется в Тель-Авиве, и признать Иерусалим столицей Израиля.

В ходе интервью NEWSru.co.il с послом Российской Федерации Александром Шеиным в феврале 2017 года дипломату был задан вопрос о возможном переносе российского посольства в Израиле в Иерусалим и открытии в Абу Дисе посольства в арабской Палестине. "Вариант Абу Диса как столицы палестинского государства когда-то обсуждался, но он давным-давно не обсуждается, насколько я осведомлен", – заявил тогда Шеин.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 3 декабря 2017 г.
Кушнер: Трамп все еще не решил вопрос о признании Иерусалима столицей Израиля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 ноября 2017 г.
Махмуд Аббас отказался ответить на телефонный звонок от зятя Трампа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 ноября 2017 г.
СМИ: Эр-Рияд выдвинул Махмуду Аббасу ультиматум
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 февраля 2017 г.
Посол РФ в Израиле о сотрудничестве и отношении к террористам. Интервью с Александром Шеиным







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