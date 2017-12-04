Хуситы убили бывшего президента Йемена Салеха

Министерство внутренних дел правительства хуситов сообщило о смерти бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Опубликован видеоролик, на котором видно тело человека, очень похожего на свергнутого главу государства.

"Министерство внутренних дел объявляет о завершении кризиса с предателями с установлением полного контроля над всеми их оплотами... и убийстве лидера предателей и ряда его боевиков", – цитируют телеканал "Аль-Масира" и РИА Новости заявление МВД хуситов.

Сторонники Салеха не комментировали информацию, согласно которой он был убит при взрыве расположенной в Сане резиденции. Они сообщили только о гибели начальника его охраны. Сообщения о гибели своего лидера они отметали как иранскую пропаганду.

Позже источники в партии "Народный конгресс" подтвердили, что глава партии, бывший президент Йемена Али Абдалла Салех, был убит 4 декабря в ходе атаки хуситов на его резиденцию в столице республики – Сане.

В последние сутки хуситы предприняли масштабное наступление на Сану, которая в предыдущие дни перешла под контроль сторонников Салеха. Добавим, что на протяжении трех лет хуситы и Салех были союзниками и совместно боролись против международно признанного правительства Йемена.

2 декабря бывший президент Йемена заявил, что готов к переговорам с возглавляемой Саудовской Аравией коалицией, чтобы положить конец трехлетней гражданской войне. Тогда Салех возложил на своих бывших союзников-шиитов ответственность за кровопролитие и призвал граждан Йемена восстать против хуситов. "Наша страна столкнулась с хуситской агрессией. Я призываю народ защитить революцию, республику и единство", - сказал он. Свой переход на сторону международно признанного правительства Салех оговорил несколькими условиями: "Мы должны начать с чистого листа, прекратить военные действия. Необходимо также снять блокаду, обеспечить доставку продовольствия и медикаментов".







Али Абдалла Салех. Краткая справка

Али Абдалла Салех родился 21 марта 1942 года в селе Бейт аль-Ахмар провинции Сана. Выходец из племени санхан, входящего в племенную конфедерацию мусульман-зейдитов – хашид.

В 1958 году начал военную карьеру. В 1960 году он окончил курсы при училище бронетанковых войск. После свержения монархии в 1962 году Салех перешел на сторону республиканцев и в 1963 году был возведен в чин лейтенанта 2-го ранга. В 1967-1968 годах был одним из героев во время осады Саны, закончившейся победой республиканцев.

В 1975-1978 годах Али Абдалла Салех являлся командующим Таизским военным округом. В мае 1978 года он руководил подавлением мятежа бывшего члена Совета командования А. Абдель Алима, который при поддержке парашютистов и бойцов бригады "Амалика" захватил город Турба и объявил о несогласии с политикой центральной власти.

После того как 24 июня 1978 года президент Ахмад Хуссейн Гашими был убит при взрыве бомбы, Али Абдалла Салех стал членом Временного президентского совета, начальником генштаба и заместителем главнокомандующего вооруженными силами. 17 июля был избран президентом ЙАР (Северного Йемена) и главнокомандующим вооруженными силами страны. 15 октября группа оппозиционно настроенных офицеров – членов нелегальной организации "Фронт народных сил 13 июня", созданного после убийства президента аль-Хамди, предприняла попытку переворота, но мятеж был подавлен.

В феврале 1979 года напряженность между Северным и Южным Йеменом переросла в вооруженный конфликт. Северойеменские силы перешли границу и атаковали несколько деревень в Южном Йемене, но южнойеменские войска при советской, кубинской и восточногерманской поддержке отразили наступление и ответно вторглись на север. При посредничестве ЛАГ в марте в Кувейте между двумя Йеменами была достигнута договоренность о прекращении огня, отводе войск и открытии границ. 17 сентября того же года на основе коллективного решения всех руководителей и персонала Вооруженных сил в знак признательности за его усилия по созданию и развитию Вооруженных Сил и безопасности на современных базах Салех получил высшее в стране воинское звание полковника, а 30 августа 1982 года стал генеральным секретарем партии Всеобщий народный конгресс.

В январе 1980 года состоялась серия встреч президента с руководством НДФ. В августе Салеху удалось добиться с руководством НДФ соглашения о прекращении военных действий, но вскоре бои возобновились, причем на стороне правительственных войск выступили отряды "Исламского фронта". К лету 1982 года северойеменские войска совместно с отрядами "Исламского фронта" нанесли серьезное поражение НДФ. Под давлением превосходящих сил правительственных войск и "Исламского фронта" отряды НДФ отошли в Южный Йемен. Партизанская война, которую вел НДФ в 1978-1982 годы, тем самым закончилась его поражением.

22 мая 1983 года Салех был переизбран. 17 июля 1988 года Законодательный совет ЙАР избрал его на очередной президентский срок.

В июне 1989 года между Северным и Южным Йеменом начались переговоры об объединении и в конце ноября следующего года было подписано соглашение об объединении ЙАР и НДРЙ в единое государство в течение года на основе проекта конституции 1981 года. 20 мая 1990 года Совет Шуры единогласно предоставил Салеху звание генерала в знак признательности за его огромные усилия в деле объединения нации, а 22 мая он поднял флаг Йеменской Республики в Адене, что ознаменовало собой объединение Йемена. Али Абдалла Салех стал председателем Президентского Совета нового государства, а премьер-министром – председатель Президиума Верховного Народного Совета НДРЙ Хайдар Абу Бакр аль-Аттас.

В октябре 1994 года, после окончания гражданской войны, парламент страны избрал Салеха президентом Йемена. По окончании пятилетнего срока, в октябре 1999 года, он был вновь избран на этот пост на первых в Йемене всенародных выборах. В 2006 году, через семь лет (из-за конституционных поправок), Салех был переизбран на следующий срок. Однако восстание и покушение, произошедшие в 2011 году, вынудили его досрочно отказаться от власти.

21 января 2012 года парламент Йемена принял закон, предоставляющий Салеху абсолютный политический и юридический иммунитет от судебного преследования. В последовавшем телевизионном выступлении Салех выступил с прощальной речью, попросив "прощения за любые нарушения, которые имели место во время моего пребывания в должности".

Убит 4 декабря 2017 года при взрыве его дворца в Сане.





