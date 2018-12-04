Поставки иранского оружия в Ливан и возможная война с "Хизбаллой": темы встречи Нетаниягу и Помпео

Одной из тем, обсуждавшихся на встрече премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и госсекретаря США Майкла Помпео, прошедшей 3 декабря в Брюсселе, была иранская угроза. Судя по публикациям в СМИ, обсуждались поставки иранских вооружений и военного оборудования в Ливан. Об этом, в частности, пишет Даниэль Саламе на сайте Ynet.

Политический обозреватель Одед Гранот пишет в газете "Исраэль а-Йом", что Нетаниягу просил поддержки США в случае, если Израиль решит атаковать цели в Ливане. В публикации отмечаются недавние угрозы лидера "Хизбалла" Хасана Насраллы, демонстрировавшего карту стратегических целей в Израиле, включая комплекс министерства обороны и командования ЦАХАЛа ("Кирия") в Тель-Авиве.

Напомним, что весной 2017 года на сайте "Аль-Ахад", принадлежащем "Хизбалле", был опубликован видеоклип, на котором был показан "банк целей" в Израиле в случае новой войны. В общей сложности тогда были названы девять целей: ядерный реактор в Димоне, ядерный исследовательский центр "Нахаль Сорек", химические предприятия и хранилища в Хайфе, центр очистки сточных вод в районе Рамле, база ЦАХАЛа в центре страны, военный завод компании "Рафаэль" около Сахнина.

Хотя публикация этого видеоклипа и выступления Насраллы рассчитаны, прежде всего, на ливанцев, в израильском руководстве опасаются, что Иран подталкивает "Хизбаллу" к реальным действиям, осуществляя прямые поставки в Бейрут современных систем наведения ракет.

29 ноября, по всей видимости, была осуществлена очередная такая поставка: самолет Boeing 747 иранской гражданской авиакомпании Fars Air Qeshm совершил прямой перелет из Тегерана в Бейрут, через воздушное пространство Ирака и Сирии (рейс QFZ9964).

В сентябре этого года американский телеканал Fox News со ссылкой на источники в западных разведслужбах сообщал, что авиакомпания Fars Air Qeshm подозревается в контрабандной доставке в Ливан оружия, предназначенного для террористической организации "Хизбалла". По информации телеканала, в июле-августе 2018 года были зафиксированы два грузовых рейса данной авиакомпании, вызвавшие подозрение разведывательных структур. 9 июля самолет Boeing 747 вылетел с базы иранских ВВС в Тегеране и после короткой остановки в международном аэропорту Дамаска прибыл в Бейрут. 2 августа самолет, вылетевший из международного аэропорта Тегерана, направился сразу в столицу Ливана. При этом в обоих случаях полеты совершались по нехарактерному для гражданской авиации маршруту: самолеты делали круг и прибывали в Бейрут с севера.

Около месяца назад Fox News сообщал, что 15 октября самолет компании Fars Air Qeshm, вылетевший из Тегерана и совершивший промежуточную посадку в Дамаске, доставил в Бейрут системы электронного наведения, основанные на GPS, и другие вооружения для "Хизбаллы". Причем на обратном пути в Тегеран этот самолет делал промежуточную посадку в катарской Дохе.

Как отмечал Fox News, Fars Air Qeshm связана с иранским "Корпусом стражей Исламской революции". В состав совета директоров авиакомпании входят три представителя КСИР.

На этом фоне посол Саудовской Аравии в США принц Халид бин Сальман бин Абд аль-Азиз ас-Сауд (брат наследного принца Мухаммада) напоминает о выступлении лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы еще в 80-е годы, когда он открыто говорил о стремлении к тому, чтобы Ливан стал исламским шиитским государством, частью Исламской республики Иран.

Как отмечается в публикации "Исраэль а-Йом", в Тегеране, по всей видимости, решили не ссориться с Москвой и приостановить поставки оружия "Хизбалле" через Сирию, но осуществлять прямые поставки в Ливан. Вероятно, в иранском руководстве полагают, что Израиль не решится атаковать цели в Ливане, чтобы не спровоцировать "Хизбаллу" на масштабное вооруженное противостояние.





