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Ближний Восток

Египет потребовал от ХАМАС начать переговоры о возвращении израильтян

время публикации: 09:19 | последнее обновление: 10:03 блог версия для печати фото
Египет потребовал от ХАМАС начать переговоры о возвращении израильтян
Авера (Авраам) Менгисту
Адар Голдин и Орон Шауль

В Каир прибыла делегация руководства палестинской террористической организации ХАМАС для проведения очередных переговоров с египетскими властями. Одной из тем должно стать возвращение израильских граждан, удерживаемых боевиками в секторе Газы.

"Аль-Араби аль-Джадид" сообщает, что египетская сторона включила этот вопрос в повестку дня по просьбе Израиля.

Основной темой переговоров делегации ХАМАС, которую возглавляет заместитель Исмаила Ханийи, с египетскими властями стало сотрудничество ради борьбы против боевиков террористической организации "Исламское государство", действующих на Синайском полуострове и в секторе Газы.

Издание отметило, что в делегацию входит представитель группировки "Бригады Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, и это служит свидетельством сближения Египта и палестинской группировки, так как в 2015 году египетский суд признал "Бригады Изаддина аль-Касама" террористической организацией. Несмотря на это, представитель группировки получил разрешение на въезд в Египет.

Напомним, что ХАМАС удерживает в секторе Газы двух израильтян, Аверу (Авраама) Менгисту и Джумаа Абу Ганима, которые страдают психическими расстройствами. Оба они сами проникли в сектор Газы, где были задержаны боевиками.

Вдобавок, террористы утверждают, что удерживают останки военнослужащих Адара Голдина и Орона Шауля, погибших во время антитеррористической операции "Нерушимая скала" летом 2014 года.



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