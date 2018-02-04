18+
4 февраля 2018 г.
последняя новость: 11:13
Наказали за кипу
Два монотеизма
Демократия освобождает
Палестинцы остались без денег США
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:57 Протесты против хиджаба в Иране, десятки арестованных
10:24 В Кувейте будет повешена мать, убившая дочь-инвалида
10:08 На севере Египта будет построен многомиллиардный парк развлечений
08:03 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 4 февраля
07:47 ХАМАС объявил, что один из полевых командиров умер от тяжелой болезни в возрасте 33 лет
06:25 Исполком ООП принял решение о мерах против "израильской оккупации"
17:56 Над сирийским Идлибом сбит российский штурмовик Су-25, пилот был убит
13:24 Эрдоган заявил, что в ближайшее время начнется наступление на Африн
12:26 "Аш-Шарк аль-Аусат": Россия пытается предотвратить атаку Израиля на иранские военные объекты
01:33 После ракетных обстрелов ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в Газе
Ближний Восток

Исполком ООП принял решение о мерах против "израильской оккупации"

время публикации: 06:25 | последнее обновление: 06:37 блог версия для печати фото
Глава ПНА Махмуд Аббас на заседании исполкома ООП
Глава ПНА Махмуд Аббас
Пресс-секретарь главы ПНА Набиль Абу Рудейна

Вечером в субботу, 3 февраля, исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) на совещании в Рамалле под председательством главы ПНА Махмуда Аббаса принял решение о принятии ряда мер против "израильской оккупации", сообщает палестинское официальное агентство Wafa.

Эти меры включают обращения в Совет Безопасности ООН, Генеральную Ассамблею ООН и Международный уголовный суд.

Кроме того, исполком ООП попросил правительство Палестинской автономии начать разработку планов по прекращению сотрудничества с израильскими оккупационными властями в политической, экономической и административной сферах, пишет Wafa.

По всей видимости, будут пересмотрен и подход к сотрудничеству между ПНА и Израилем в сфере обеспечения безопасности.

На совещании также было решено сформировать специальную комиссию, которая будет следить за выполнением решений Центрального совета ООП, предложившего 15 января исполкому ООП отказаться от признания Израиля до тех пор, пока Израиль не признает Палестину в качестве независимого государства в границах 1967 года, не отменит решение об "аннексии Иерусалима" и не прекратит строительство в поселениях.

Кроме того, исполком ООП обратился в Международный уголовный суд с просьбой о начале расследования, связанного с продолжающимся строительством в еврейских поселениях, "расовой дискриминацией и этническими чистками в Иерусалиме и вокруг него, в долине реки Иордан и к югу от Хеврона". Целью этого обращения, поясняет исполком ООП, является привлечение к уголовной ответственности израильских политиков, военных и сотрудников служб безопасности.

Ожидается, что решения исполкома ООП будут доведены Аббасом 20 февраля до сведения Совета Безопасности ООН. В своем обращении он намерен заявить о приверженности мирному урегулированию с Израилем "на основе создания независимого и суверенного палестинского государства в границах 4 июня 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 февраля 2018 г.
Патрушев в Израиле обсудил охрану ЧМ по футболу и встретился с Аббасом
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 февраля 2018 г.
Саиб Арикат осудил внесение Исмаила Ханийи в список террористов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 января 2018 г.
ЦС ООП призвал отказаться от признания Израиля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 января 2018 г.
Аббас на ЦС ООП: "Израиль не имеет отношения к сионизму"







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 4 февраля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018