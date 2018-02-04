Исполком ООП принял решение о мерах против "израильской оккупации"

Вечером в субботу, 3 февраля, исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) на совещании в Рамалле под председательством главы ПНА Махмуда Аббаса принял решение о принятии ряда мер против "израильской оккупации", сообщает палестинское официальное агентство Wafa.

Эти меры включают обращения в Совет Безопасности ООН, Генеральную Ассамблею ООН и Международный уголовный суд.

Кроме того, исполком ООП попросил правительство Палестинской автономии начать разработку планов по прекращению сотрудничества с израильскими оккупационными властями в политической, экономической и административной сферах, пишет Wafa.

По всей видимости, будут пересмотрен и подход к сотрудничеству между ПНА и Израилем в сфере обеспечения безопасности.

На совещании также было решено сформировать специальную комиссию, которая будет следить за выполнением решений Центрального совета ООП, предложившего 15 января исполкому ООП отказаться от признания Израиля до тех пор, пока Израиль не признает Палестину в качестве независимого государства в границах 1967 года, не отменит решение об "аннексии Иерусалима" и не прекратит строительство в поселениях.

Кроме того, исполком ООП обратился в Международный уголовный суд с просьбой о начале расследования, связанного с продолжающимся строительством в еврейских поселениях, "расовой дискриминацией и этническими чистками в Иерусалиме и вокруг него, в долине реки Иордан и к югу от Хеврона". Целью этого обращения, поясняет исполком ООП, является привлечение к уголовной ответственности израильских политиков, военных и сотрудников служб безопасности.

Ожидается, что решения исполкома ООП будут доведены Аббасом 20 февраля до сведения Совета Безопасности ООН. В своем обращении он намерен заявить о приверженности мирному урегулированию с Израилем "на основе создания независимого и суверенного палестинского государства в границах 4 июня 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме".





