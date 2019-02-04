Версия: авиаудар ВВС США по цели на востоке Сирии был местью за попытку обстрела авиабазы в Ираке

В минувшую субботу, 2 февраля, иракские силы безопасности предотвратили ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад в западной части Ирака (провинция Анбар).

Как пишет лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат", иракские военные обнаружили три ракеты "Град" с прикрепленным к ним таймером, нацеленные на авиабазу Айн аль-Асад, где дислоцированы военнослужащие армии США. В декабре 2018 года эту авиабазу посещал президент США Дональд Трамп.

Курдское издание Rudaw уточняет, что три ракеты были установлены и подготовлены к запуску на холме в районе ад-Дулаб, к северу от Рамади. Об их обнаружении и нейтрализации вечером 2 февраля сообщил представитель Объединенного оперативного командования Яхья Расул.

В заявлении армии Ирака было сказано, что обезвредить ракеты удалось всего за 15 минут до запланированного запуска.

Багдад не возлагал ответственность на какую-либо конкретную группировку за попытку ракетного обстрела авиабазы. Но иракское командование отмечало, что на западе страны, около границы с Сирией, все еще действуют боевики "Исламского государства".

Однако израильское издание Nziv 4 февраля опубликовало информацию о том, что ракетный обстрел авиабазы Айн аль-Асад готовили боевики проиранских сил, которые таким образом хотели отомстить американцам за недавние удары по объектам группировки "Аль-Хашд аш-Шааби", финансируемой и поддерживаемой иранским "Корпусом стражей исламской революции". По версии этого издания, за подготовкой к обстрелу стоит генерал Касем Сулеймани, командующий "Силами Кудс" КСИР.

Со ссылкой на источники в сирийской оппозиции Nziv пишет, что командование армии Ирака не сразу уведомило американских военных о том, что ракеты были нацелены на авиабазу Айн аль-Асад. Согласно указанным источникам, командованию армии США это стало известно от третьей стороны, а вскоре после этого иракцами было сделано заявление для СМИ.

Редакция Nziv полагает, что авиаудар американской коалиции по цели в ас-Сукарии, к западу от Абу Камаля, к юго-востоку от Дир аз-Зура, недалеко от границы с Ираком, осуществленный поздно вечером 2 февраля, был местью за попытку проиранских сил обстрелять базу в Ираке. Как сообщало сирийское государственное агентство SANA, в результате этого авиаудара была уничтожена сирийская артиллерийская установка, при этом были ранены двое военнослужащих армии Сирии. Дамаск заявлял, что США действуют в интересах "террористических группировок". В Пентагоне не комментировали сообщения SANA.

Отметим также, что базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights сообщала, что в результате авиаудара по цели в ас-Сукарии были уничтожены семеро боевиков "Исламского государства". Таким образом ставится под сомнение версия о мести американцев проиранским силам.