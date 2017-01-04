4 января 2017 г.
последняя новость: 15:41
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Ближний Восток

Бейрут обвинил израильскую разведку Мосад в убийстве ливанца в Анголе

время публикации: 15:23 | последнее обновление: 15:40 блог версия для печати фото
Президент Ливана Мишель Аун

Президент Ливана Мишель Аун обвинил израильскую разведку Мосад в причастности к убийству гражданина Ливана в Анголе.

В среду, 4 января, открывая заседание кабинета министров Мишель Аун заявил, что МИД Ливана следит за расследованием убийства гражданина Ливана в Анголе. По его словам, данные следствия указывают на то, что к этому убийству причастен Мосад.

По информации телеканала "Аль-Манар", в воскресенье, 1 января, в столице Анголы был застрелен 56-летний гражданин Ливана Амин Бакри. Он был убит недалеко от своей работы.

Родственники покойного сообщили, что он будет похоронен в иракском городе Эн-Наджаф.

Официальный Иерусалим не комментирует эту информацию.



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