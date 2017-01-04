Турция обвинила "Хизбаллу" в подрыве соглашения о прекращении огня

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение о прекращении огня в Сирии, достигнутое благодаря российско-турецким усилиям, находится на грани коллапса. Ответственность за это он возложил на сторонников Башара Асада.

"Силы, выступающие на стороне режима, прежде всего – ливанская "Хизбалла", постоянно нарушают перемирие. Если этому не будет положен конец, конференция в Астане может не быть созвана", - цитирует министра агентство Anadolu.

Он также рассказал, что из-за нелетной погоды операция «Щит Евфрата» была приостановлена на десять дней. Однако затем ее проведение возобновилось, и союзные Анкаре подразделения Армии свободной Сирии успешно развивают наступление на аль-Баб.

Отметим, что ВВС возглавляемой США коалиции поддержали наступление турецких войск и Армии свободной Сирии на позиции "Исламского государства" в районе этого города. При этом пилоты ограничились только демонстрацией силы, не открывая огонь.