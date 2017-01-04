4 января 2017 г.
последняя новость: 12:38
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:16 США поддержали Турцию в боях за аль-Баб
11:04 Саудовская Аравия обвинила хуситов в мобилизации детей
10:29 Установлена личность террориста из клуба Reina
07:30 Масштабные операции в Иудее и Самарии, за двое суток задержаны десятки активистов ХАМАС
07:12 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 4 января
04:18 Режим чрезвычайного положения в Турции продлен еще на три месяца
16:20 В Йемене убиты два племенных вождя хуситов
15:22 Египетский судья, обвиненный в коррупции, найден повешенным в тюрьме
14:53 В аэропорту Стамбула задержаны двое подозреваемых в совершении терактов
14:23 В Сирии убит присоединившийся к курдским ополченцам британец
Ближний Восток

США поддержали Турцию в боях за аль-Баб

время публикации: 12:16 | последнее обновление: 12:18 блог версия для печати фото
Аль-Баб, Сирия

ВВС возглавляемой США коалиции поддержали наступление турецких войск и союзных им подразделений Армии свободной Сирии на позиции "Исламского государства" в районе сирийского города аль-Баб.

"Турецкие военнослужащие оказались под огнем и запросили воздушную поддержку. Наши самолеты находились в воздухе, и мы направили их в тот район для демонстрации силы", - заявил пресс-секретарь коалиции Питер Кук. Он добавил, что самолеты не приняли участия в военных действиях.

В районе аль-Баба действуют и российские ВВС. Их основные действия сосредоточены у деревни Дир Кад, в восьми километрах от города.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым неоднократно критиковали своих союзников по NATO, и в первую очередь США, за то, что они не стали поддерживать проводимую турецкой армией операцию "Щит Евфрата".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 января 2017 г.
Российские ВВС атаковали Идлиб, десятки пострадавших
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 января 2017 г.
Сирийские повстанцы угрожают бойкотом конференции в Астане
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 января 2017 г.
Турецкая армия сообщила о ликвидации 18 боевиков ИГ







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 4 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017