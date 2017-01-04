США поддержали Турцию в боях за аль-Баб

ВВС возглавляемой США коалиции поддержали наступление турецких войск и союзных им подразделений Армии свободной Сирии на позиции "Исламского государства" в районе сирийского города аль-Баб.

"Турецкие военнослужащие оказались под огнем и запросили воздушную поддержку. Наши самолеты находились в воздухе, и мы направили их в тот район для демонстрации силы", - заявил пресс-секретарь коалиции Питер Кук. Он добавил, что самолеты не приняли участия в военных действиях.

В районе аль-Баба действуют и российские ВВС. Их основные действия сосредоточены у деревни Дир Кад, в восьми километрах от города.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Бинали Йылдырым неоднократно критиковали своих союзников по NATO, и в первую очередь США, за то, что они не стали поддерживать проводимую турецкой армией операцию "Щит Евфрата".