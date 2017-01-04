В Иране запрещена сетевая игра Clash of Clans

Власти Исламской республики Иран заблокировали доступ к сетевой игре Clash of Clans, которая, как отмечает издание Polygon, пользуется там огромной популярностью. Утверждается, что она приводит к росту межплеменной розни и насилия.

Игра позволяет игрокам развивать свой клан, отбирая ресурсы у других. Часто игроки объединяются в коалиции для войн с другими подобными коалициями. При этом для создания действительно мощной цивилизации необходимо тратить деньги.

Как сообщил заместитель генерального прокурора Ирана Абдолсамад Хоромабади, решение было принято после тщательного рассмотрения всех доводов специальной комиссией, в которую вошли представители нескольких ведомств. Он также сообщил, что в будущем запрет может быть смягчен или отменен.

Напомним, что в августе 2016 года в Иране по соображениям безопасности запретили игру Pokemon Go. Причиной стал тот факт, что при ловле покемонов фотографировались близлежащие объекты, среди которых могли оказаться и секретные.