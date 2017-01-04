4 января 2017 г.
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Ближний Восток

Масштабные операции в Иудее и Самарии, за двое суток задержаны десятки активистов ХАМАС

время публикации: 07:30 | последнее обновление: 07:30 блог версия для печати фото
Масштабные операции в Иудее и Самарии, за двое суток задержаны десятки активистов ХАМАС
Масштабные операции в Иудее и Самарии, за двое суток задержаны десятки активистов ХАМАС
Масштабные операции в Иудее и Самарии, за двое суток задержаны десятки активистов ХАМАС

В Иудее и Самарии военные продолжают проводить масштабные операции по задержанию подозреваемых в террористической деятельности. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ночь на среду, 4 января, израильскими военными были задержаны 25 палестинских арабов, 16 из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе девять активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе одной из операций были конфискованы денежные средства, предназначенные для финансирования террора. Обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, в котором хранились три винтовки.

Накануне, в ночь на 3 января, были задержаны 34 палестинских араба, 24 из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе 12 активистов ХАМАС. Таким образом, за последние двое суток задержан 21 активист террористической организации ХАМАС.

В операциях 3-4 января были задействованы военные (прежде всего, из бригад "Эфраим" и "Йегуда"), пограничники, полицейские и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

В ночь на среду четырех активистов ХАМАС задержали в Туль-Кареме. Еще одного активиста ХАМАС задержали в деревне Мазри ан-Нубани (к югу от Ариэля), другого – в Бир-Зайте (севернее Рамаллы). Активистов ХАМАС также задерживали этой ночью в деревне Саир (к северу от Хеврона), в Аль-Фауаре (южнее Хеврона), в Аль-Табке (западнее Хеврона).

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 января 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 4 января
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 января 2017 г.
Масштабная операция в Иудее и Самарии: задержаны десятки террористов, в их числе 12 активистов ХАМАС







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Среда, 4 января 2017 г.
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