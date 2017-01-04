Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 4 января

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Среда, 4 января 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 25 палестинских арабов, 16 из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе девять активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе одной из операций были конфискованы денежные средства, предназначенные для финансирования террора. Обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, в котором хранились три винтовки. Подробнее