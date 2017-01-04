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Ближний Восток

Установлена личность террориста из клуба Reina

время публикации: 10:29 | последнее обновление: 10:34 блог версия для печати фото
На месте происшествия. 1 января 2017 года

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что следователи установили личность террориста, который в новогоднюю ночь открыл автоматный огонь по посетителям ночного клуба Reina в Стамбуле. Жертвами теракта стали 39 человек.

Чавушоглу не стал разглашать имя подозреваемого, однако добавил, что по подозрению в причастности к нападению задержано около 20 человек. Подробностей министр не предоставил, мотивировав это тайной следствия.

Ответственность за теракт в стамбульском ночном клубе взяла террористическая группировка "Исламское государство". Эксперты отмечают, что видеозапись его действий свидетельствует: он прошел курс подготовки и обладает опытом военных действий.

Предполагается, что террорист является выходцем из Кыргызстана, Узбекистана или Синьцзян-Уйгурского автономно района Китая. Он не пытался скрыть свою личность и даже запечатлел себя на "селфи".

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