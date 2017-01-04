4 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:18 Режим чрезвычайного положения в Турции продлен еще на три месяца
16:20 В Йемене убиты два племенных вождя хуситов
15:22 Египетский судья, обвиненный в коррупции, найден повешенным в тюрьме
14:53 В аэропорту Стамбула задержаны двое подозреваемых в совершении терактов
14:23 В Сирии убит присоединившийся к курдским ополченцам британец
14:18 Опровергнута публикация с именем предполагаемого стамбульского террориста
13:21 Российские ВВС атаковали Идлиб, десятки пострадавших
13:07 Вице-президент Ирака: "Саудовская Аравия – колыбель террора"
11:55 Сирийские повстанцы угрожают бойкотом конференции в Астане
09:00 Турецкая армия сообщила о ликвидации 18 боевиков ИГ
Ближний Восток

Режим чрезвычайного положения в Турции продлен еще на три месяца

время публикации: 04:18 | последнее обновление: 04:19 блог версия для печати фото
Режим чрезвычайного положения в Турции продлен еще на три месяца

Парламент Турции во вторник, 3 января, одобрил предложение правительства о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, сообщают местные СМИ.

Режим ЧП был введен в Турции 21 июля после попытки военного переворота. Он позволяет президенту Реджепу Тайипу Эрдогану принимать законы и ограничивать права и свободы без согласия на то парламента страны.

В октябре режим ЧП был продлен на три месяца, до 19 января.

После провала попытки переворота турецкие власти начали масштабные чистки, коснувшиеся не только армии и полиции, но также системы просвещения, СМИ, транспорта, судов. Более 100.000 человек лишились работы, около 30.000 арестованы.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 декабря 2016 г.
В Турции арестован оппозиционный журналист Ахмет Шик – лауреат премии UNESCO
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 декабря 2016 г.
МВД Турции: за неделю были арестованы 516 человек, подозреваемых в связях с террористами
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 декабря 2016 г.
Турция выдала ордер на арест десятков "банкиров Гюлена"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 6 декабря 2016 г.
Советник лидера турецкой оппозиции арестован за связи с Гюленом







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 4 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017