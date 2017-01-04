Режим чрезвычайного положения в Турции продлен еще на три месяца

Парламент Турции во вторник, 3 января, одобрил предложение правительства о продлении режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, сообщают местные СМИ.

Режим ЧП был введен в Турции 21 июля после попытки военного переворота. Он позволяет президенту Реджепу Тайипу Эрдогану принимать законы и ограничивать права и свободы без согласия на то парламента страны.

В октябре режим ЧП был продлен на три месяца, до 19 января.

После провала попытки переворота турецкие власти начали масштабные чистки, коснувшиеся не только армии и полиции, но также системы просвещения, СМИ, транспорта, судов. Более 100.000 человек лишились работы, около 30.000 арестованы.