4 января 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:04 Саудовская Аравия обвинила хуситов в мобилизации детей
10:29 Установлена личность террориста из клуба Reina
07:30 Масштабные операции в Иудее и Самарии, за двое суток задержаны десятки активистов ХАМАС
07:12 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 4 января
04:18 Режим чрезвычайного положения в Турции продлен еще на три месяца
16:20 В Йемене убиты два племенных вождя хуситов
15:22 Египетский судья, обвиненный в коррупции, найден повешенным в тюрьме
14:53 В аэропорту Стамбула задержаны двое подозреваемых в совершении терактов
14:23 В Сирии убит присоединившийся к курдским ополченцам британец
14:18 Опровергнута публикация с именем предполагаемого стамбульского террориста
Ближний Восток

Саудовская Аравия обвинила хуситов в мобилизации детей

время публикации: 11:04 | последнее обновление: 11:06 блог версия для печати

Посольство Саудовской Аравии в Йемене опубликовало отчет, посвященный нарушениям прав человека хуситскими боевиками и их союзниками – сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Документ посвящен первой половине 2016 года.

В отчете утверждается, что противники международно признанного правительства 949 раз наносили ущерб общественной собственности и 2.673 раза – частной собственности. При этом под ущербом подразумеваются как ракетные обстрелы, так и мародерство.

Зафиксированы 3.027 попыток подорвать государственную власть. Под это определение также подпадают самые разнообразные действия – как создание администрации на контролируемых территориях, так и разграбление государственной казны и создание незаконных КПП.

Среди других преступлений своих противников посольство Саудовской Аравии называет применение тяжелых вооружений против жилых кварталов и призыв несовершеннолетних в армию.

Отметим, что Саудовская Аравия отвергает утверждения, согласно которым и возглавляемая ей коалиция совершает военные преступления. Представители королевства утверждают, что применяется самое точное оружие.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 января 2017 г.
В Йемене убиты два племенных вождя хуситов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 19 декабря 2016 г.
ИГ взяло ответственность за убийство десятков военных в Йемене
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 декабря 2016 г.
США отменяют часть сделок по поставке оружия Саудовской Аравии







  Рейтинг@Mail.ru  
Среда, 4 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017