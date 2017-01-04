Саудовская Аравия обвинила хуситов в мобилизации детей

Посольство Саудовской Аравии в Йемене опубликовало отчет, посвященный нарушениям прав человека хуситскими боевиками и их союзниками – сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Документ посвящен первой половине 2016 года.

В отчете утверждается, что противники международно признанного правительства 949 раз наносили ущерб общественной собственности и 2.673 раза – частной собственности. При этом под ущербом подразумеваются как ракетные обстрелы, так и мародерство.

Зафиксированы 3.027 попыток подорвать государственную власть. Под это определение также подпадают самые разнообразные действия – как создание администрации на контролируемых территориях, так и разграбление государственной казны и создание незаконных КПП.

Среди других преступлений своих противников посольство Саудовской Аравии называет применение тяжелых вооружений против жилых кварталов и призыв несовершеннолетних в армию.

Отметим, что Саудовская Аравия отвергает утверждения, согласно которым и возглавляемая ей коалиция совершает военные преступления. Представители королевства утверждают, что применяется самое точное оружие.