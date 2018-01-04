СМИ: при обстреле базы Хмеймим в Сирии уничтожены семь самолетов ВКС РФ, ранены 10 военных

Сайт газеты "Коммерсант" поздно вечером в среду, 3 января, сообщил со ссылкой на два военно-дипломатических источника об уничтожении семи самолетов ВКС РФ и ранении десяти военнослужащих в результате минометного обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

По информации издания, 31 декабря "боевики одной из террористических группировок обстреляли из минометов российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда".

"Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих", – пишет "Коммерсант".

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Информацию об уничтожении российских самолетов на авиабазе "Хмеймим" публикуют агентство Reuters, газета The Guardian и другие авторитетные СМИ. Но все они ссылаются на российский "Коммерсант".

При этом источник, близкий к министерству обороны РФ, подтвердил и "Ведомостям" информацию об атаке на авиабазу "Хмеймим".

Ранее министерство обороны РФ уведомило СМИ, что 31 декабря 2017 года в сирийской провинции Хама в 15 км от аэродрома назначения из-за технической неисправности разбился военный вертолет Ми-24 ВКС РФ, погибли двое пилотов. При этом сообщалось, что борттехника, который получил травмы, поисково-спасательная группа эвакуировала на базу Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь. В МО подчеркивали, что вертолет не был сбит.

"Коммерсант" отмечает, что вертолет разбился примерно в то же время, когда база Хмеймим подверглась массированному минометному обстрелу.

"Инцидент в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных за все время проведения операции в Сирии", – говорится в публикации "Коммерсанта". В статье высказывается предположение, что к атаке на российскую авиабазу могут быть причастны боевики так называемой "Новой сирийской армии". Высока вероятность того, что российское руководство после нападения на Хмеймим примет решение о специальной операции против этого вооруженного формирования.

Напомним, что в декабре было объявлено о завершении российской военной операции в Сирии, после чего десятки боевых самолетов вернулись на аэродромы базирования в РФ.





