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Ближний Восток

Минобороны РФ подтвердило факт обстрела Хмеймим и гибель военнослужащих, но опровергло сведения об уничтожении самолетов

время публикации: 09:05 | последнее обновление: 10:06 блог версия для печати фото
На авиабазе Хмеймим
На авиабазе Хмеймим
На авиабазе Хмеймим

Утром в четверг, 4 января, министерство обороны Российской Федерации подтвердило факт минометного обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии и сообщило о гибели двух военнослужащих в результате этого обстрела.

При этом минобороны РФ опровергает сообщения СМИ об уничтожении семи российских самолетов в результате обстрела авиабазы, передает РИА Новости. "Сообщение "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим – фейк", – заявили в минобороны.

Отметим, что в сообщении РИА Новости сначала было сказано, что минобороны РФ опровергает и факт самого обстрела, но через несколько минут факт обстрела был подтвержден, при этом было заявлено о гибели двух военнослужащих.

В официальном сообщении, которое цитирует РИА Новости, сказано: "31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром "Хмеймим" подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли... Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории".

Сирийское государственное агентство SANA не публиковало никаких сведений по поводу минометного обстрела авиабазы "Хмеймим" в провинции Латакия накануне Нового года. Только после заявления минобороны РФ это агентство опубликовало сообщение, дословно цитирующее публикацию российского оборонного ведомства.

Сайт газеты "Коммерсант" поздно вечером в среду, 3 января, сообщил со ссылкой на два военно-дипломатических источника об уничтожении семи самолетов ВКС РФ и ранении десяти военнослужащих в результате минометного обстрела российской авиабазы Хмеймим в Сирии. По информации издания, 31 декабря "боевики одной из террористических группировок обстреляли из минометов российский военный объект в Сирии, вследствие чего были фактически уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, один транспортник Ан-72, а также склад боеприпасов, сдетонировавший после попадания минометного снаряда". "Всего, по неофициальным данным, могли пострадать более десяти военнослужащих", – пишет "Коммерсант".

Информацию об уничтожении российских самолетов на авиабазе "Хмеймим" публикуют агентство Reuters, газета The Guardian и другие авторитетные СМИ. Но все они ссылаются на российский "Коммерсант".

При этом источник, близкий к министерству обороны РФ, подтвердил и "Ведомостям" информацию об атаке на авиабазу "Хмеймим".

Ранее министерство обороны РФ уведомило СМИ, что 31 декабря 2017 года в сирийской провинции Хама в 15 км от аэродрома назначения из-за технической неисправности разбился военный вертолет Ми-24 ВКС РФ, погибли двое пилотов. При этом сообщалось, что борттехника, который получил травмы, поисково-спасательная группа эвакуировала на базу Хмеймим, где ему была оказана медицинская помощь. В МО подчеркивали, что вертолет не был сбит.

"Коммерсант" отмечает, что вертолет разбился примерно в то же время, когда база Хмеймим подверглась массированному минометному обстрелу.

"Инцидент в Хмеймиме можно считать одним из самых серьезных за все время проведения операции в Сирии", – говорится в публикации "Коммерсанта". В статье высказывается предположение, что к атаке на российскую авиабазу могут быть причастны боевики так называемой "Новой сирийской армии". Высока вероятность того, что российское руководство после нападения на Хмеймим примет решение о специальной операции против этого вооруженного формирования.

Напомним, что в декабре было объявлено о завершении российской военной операции в Сирии, после чего десятки боевых самолетов вернулись на аэродромы базирования в РФ.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 4 января 2018 г.
СМИ: при обстреле базы Хмеймим в Сирии уничтожены семь самолетов ВКС РФ, ранены 10 военных
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 января 2018 г.
В Сирии разбился вертолет российских ВВС, пилоты погибли







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