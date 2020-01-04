Резаи: США могли получить данные о передвижениях Касема Сулеймани от Израиля

Секретарь Совета целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи заявил, что США могли получить данные о передвижениях Касема Сулеймани от Израиля.

"Существует большая вероятность, что Израиль через Сирию получил информацию о полете генерала Сулеймани и передал эту информацию США", - сказал Резаи телеканалу IRIB TV2, отметив, что считает убийство Сулеймани спланированной акцией США и Израиля. Его слова цитирует РИА Новости.

Между тем, в ходе расследования убийства Сулеймани иракскими спецслужбами были задержаны двое подозреваемых – гражданин Сирии и гражданин Ирака.

Также были допрошены все члены экипажа самолета, на котором Сулеймани прилетел в Багдад, и сотрудник иракской службы безопасности, работающий в международном аэропорту Багдада.

Ликвидация Касема Сулеймани

В ночь на пятницу, 3 января, примерно в 00:30 по местному времени самолет доставил Касема Сулеймани из Сирии в международной аэропорт Багдада. Его встретили представители командования проиранского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Когда конвой из нескольких автомобилей вез Сулеймани к выезду с территории аэропорта и проезжал рядом с грузовым терминалом, американский ударный БПЛА выпустил четыре ракеты по этим машинам.

В результате авиаудара цели были уничтожены. По данным командования "Аль-Хашд аш-Шааби", погибли 12 человек, в их числе командующий иранскими "Силами аль-Кудс" Касем Сулеймани, заместитель командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муандис, Мухаммад аль-Джабири, отвечавший в "Аль-Хашд аш-Шааби" за внешние связи, и другие.

После авиаудара аэропорт Багдада приостановил работу. Места происшествия было оцеплено. Сулеймани опознали по перстню на пальце. Его останки и тела других погибших были доставлены в морг для ДНК-экспертизы.

Реакция на смерть Сулеймани

Секретарь Совета целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи заявил, что Иран отомстит США за гибель генерала Касема Сулеймани. "Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США", – написал Резаи в Twitter.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter также прокомментировал информацию о ликвидации Касема Сулеймани. "Акт международного терроризма со стороны США, целью которого было убийство генерала Сулеймани – наиболее эффективного борца против "Исламского государства", "Ан-Нусры", "Аль-Каиды" и др., – чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией. США несут ответственность за все последствия своего разбойнического авантюризма", – написал Зариф.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил трехдневный траур в связи с гибелью в Ираке командующего иранскими "Силами аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. В заявлении Хаменеи говорится: "Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь и кровь других мучеников". Позже он объявил, что на пост командующего "Силами аль-Кудс" назначен Исмаил Каани.

Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что ответом на убийство в Багдаде генерал Касема Сулеймани будет "сокрушительная месть". "Мы отомстим всем, кто причастен к его убийству и несет за него ответственность", – сказал Хатами.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил: "Вне всяких сомнений, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление".

Высший совет национальной безопасности Ирана заявил в пятницу, 3 января, что администрация США не избегнет последствий своей "преступной авантюры", пообещав, что суровое возмездие настигнет США "в соответствующем месте и в соответствующее время".

Генерал-майор Исмаил Каани, назначенный на пост командующего "Силами аль-Кудс" вместо Касема Сулеймани, убитого в результате удара ВВС США, заявил в пятницу, 3 января: "Мы говорим всем – немного терпения, и вы увидите трупы американцев во всех уголках Ближнего Востока".

Президент Ирака Бархам Салех осудил американские авиаудары по Багдаду, в результате которых был убит командующий иранскими "Силами аль-Кудс" Касем Сулеймани, и призвал все стороны к благоразумному поведению. "Осуждаем это нападение на военных командиров, принадлежащих к иракским военным институтам, у которого несомненно будут последствия и влияние на безопасность Ирака и региона", – заявил Салех.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийский народ испытывает "глубокую скорбь" в связи с сообщением о ликвидации командующего иранскими "Силами аль-Кудс" Касема Сулеймани. Асад добавил, что "мученик Сулеймани погиб, служа своей стране и оси сопротивления; сирийский народ не забудет, что Сулеймани всегда был на его стороне, защищая Сирию от терроризма". Также президент Сирии заметил, что "убийство Сулеймани лишь усилит сопротивление преступной политике США".

МИД Ливана заявил, что удары США в Багдаде, повлекшие за собой гибель командующего "Силами аль-Кудс" Касема Сулеймани, являются опасным шагом к эскалации напряженности в регионе и нарушают суверенитет Ирака, сообщается в заявлении МИД Ливана: "МИД с тревогой следит за тем, что произошло в Багдаде сегодня утром, осуждает операцию, в которой погиб бригадный генерал Касем Сулеймани, Абу Махди и их соратники, считает это нарушением суверенитета Ирака и опасной эскалацией против Ирана и, как следствие, эскалацией в регионе".

МИД Турции: "Мы глубоко обеспокоены ростом напряженности между США и Ираном. Очевидно, что воздушная операция США в Багдаде, которая была проведена сегодня утром против Касема Сулеймани и его окружения, усилит недоверие и нестабильность в регионе".

Российский МИД прокомментировал гибель командующего иранскими "Силами аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани в результате удара американских ВВС по целям в аэропорту Багдада. "Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана".

Генеральный секретарь ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла выступил с заявлением по поводу гибели в Багдаде командующего иранскими "Силами аль-Кудс" Касема Сулеймани. Лидер "Хизбаллы" выразил соболезнования в связи с гибелью "полководца" Сулеймани и заместителя командира проиранского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Муандиса. При этом Насралла ни слова не сказал о своем заместителе Касеме Наиме (напомним, что ранее распространился слух о том, что Наим был среди убиты в Багдаде). Хасан Насралла заявил, что "американские убийцы не смогут достичь ни одной из своих целей", а также призвал "все силы сопротивления" к участию в том, что он назвал "справедливой расправой над убийцами моджахедов". "Мы, оставшиеся после него, завершим его путь и будем действовать для достижения его целей, мы будем нести его знамя", – заявил Насралла.

Руководство палестинской террористической организации "Исламский джихад" заявило, что командующий иранскими "Силами аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде "американскими и сионистскими агрессорами". В заявлении "Исламского джихада" сказано, что эта группировка примет участие в "кампании", которая будет местью за гибель Сулеймани. Несколько менее воинственно звучат комментарии палестинской террористической организации ХАМАС. Хотя убийство Сулеймани ХАМАС называет "кровавой оргией американских преступников", эта группировка не делает пока заявлений о готовности участвовать в военных действиях, которые станут местью за ликвидацию иранского генерала. В то же время ХАМАС обвиняет США за "растущую напряженность в регионе" и "службу преступному сионистскому режиму". ХАМАС выразил "искренние соболезнования иранскому руководству и иранскому народу", назвав Сулеймани "одним из самых выдающихся иранских военных лидеров" и отметив его "видную роль в поддержке палестинского сопротивления".

Государственный секретарь США Майк Помпео опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором показана толпа людей, бегущих с криками и свистом под флагами Ирака. По словам Помпео, на этом видео показано, как радуются иракцы сообщению о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. "Иракцы – иракцы – танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет", – написал госсекретарь США.

Министерство обороны США опубликовало заявление о том, что авиаудар по цели в международном аэропорту Багдада, в результате которого был убит командующий иранскими "Силами аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани, был осуществлен по приказу президента Дональда Трампа. В заявлении сказано, что эта операция была проведена в рамках "решительных оборонительных действий, направленных на защиту американского персонала за рубежом", с целью сдержать "планы будущих атак со стороны Ирана". Пентагон заявляет, что Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе". Также в заявлении минобороны США отмечено, что Сулеймани и "Силы аль-Кудса" были ответственны за гибель сотен и ранения тысяч американских военнослужащих в Ираке и других странах.

Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиот Л. Энгель (Демократическая партия) выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с ликвидацией в Багдаде командующего иранскими "Силами аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. В своем заявлении Энгель отметил, что Сулеймани был ответственен за насилие, на его руках была кровь американцев. "Я не оплакиваю его смерть", – подчеркнул политик. Назвав Иран "крупнейшим в мире государственным спонсором терроризма", Энгель подчеркнул: "Теперь мы снова на грани прямой конфронтации на Ближнем Востоке". По его мнению, последствия конфликта с Ираном непредсказуемы. Элиот Энгель отметил, что удар по целям в Багдаде был нанесен без уведомления или консультаций с Конгрессом США, что является "вызовом" полномочиям парламента. Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам напомнил, что закон требует, чтобы президент уведомлял Конгресс за 48 часов до подобных действий, чтобы он "не мог ввергнуть Соединенные Штаты в необдуманные войны".

Президент США Дональд Трамп высказался в своем миниблоге в сети Twitter на "иранскую тему", написав: "Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не терпел неудач на переговорах". Спустя полчаса он добавил: "Генерал Касем Сулеймани убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение длительного периода времени и готовился убить еще больше... но попался! Он был прямо или косвенно виновен в гибели миллионов людей, в том числе – участников протестов в самом Иране. Хотя Иран никогда не сможет должным образом признать это, Сулеймани ненавидели и боялись внутри страны. Они вовсе не так опечалены, как утверждают иранские лидеры, стремясь убедить в этом весь мир. Его должны были убрать еще много лет назад!".

Специальный советник Белого дома по иранским вопросам Брайан Хук заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабийя", что Касем Сулеймани, командующий иранскими "Силами аль-Кудс", готовил нападения на американские объекты и американцев в Ираке, Ливане, Сирии и других странах. По словам Хука, жертвами этих нападений могли бы стать сотни граждан США. "Мы серьезно относимся ко всем угрозам Ирана. Мы предупреждали представителей иранского режима, требуя, чтобы они прекратили провокации, но Иран – тоталитарное государство, руководимое религиозной мафией", – заметил Хук. Он также добавил, что Сулеймани причинил много страданий народу Йемена, вооружил хуситов для нападений на Саудовскую Аравию, а также причастен к нападениям, осуществленным в Сирии, Ираке и Ливане.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выступил со специальным заявлением. Во время телефонного брифинга О'Брайен подчеркнул, что президент США Дональд Трамп действовал в полном соответствии со своими конституционным полномочиями верховного главнокомандующего, отдавая приказ о ликвидации Сулеймани. Он подчеркнул, что такие исключительные полномочия с целью борьбы с терроризмом были даны американским президентам еще в 2002 году. По словам О'Брайена, речь идет об "оборонительной операции", которая была проведена, "чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие". Советник президента пояснил, что Сулеймани планировал новые атаки на американских военнослужащих "через своих подручных или напрямую через Корпус стражей исламской революции".

В свою очередь, представитель Госдепартамента США заявил журналистам, что команда президента Трампа сочла "неприемлемым" бездействие на фоне существующих рисков.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением по поводу ликвидации американскими ВВС в Багдаде командующего иранскими "Силами аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Нетаниягу заявил, что Соединенные Штаты имеют право защищать себя и что Сулеймани несет ответственность за гибель ни в чем не повинных американцев. "Трамп заслуживает нашей признательности, и мы поддерживаем Соединенные Штаты", – сказал Нетаниягу, воздержавшись от более детальных комментариев. Ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу запретил министрам своего кабинета комментировать ликвидацию Сулеймани. Это, очевидно, связано с опасениями по поводу того, что неосторожные заявления израильских официальных лиц могут спровоцировать удары по территории Израиля со стороны проиранских сил в Ливане и Сирии.

Один из лидеров оппозиционного блока "Кахоль Лаван", бывший министр обороны Моше (Буги) Яалон, генерал-лейтенант запаса, на своей странице в Twitter опубликовал комментарий по поводу ликвидации в Багдаде командующего иранскими "Силами аль-Кудс" Касема Сулеймани. "Благодаря решительной и точной операции США весь мир, в особенности Ближний Восток, стал лучше без Касема Сулеймани, убийцы и террориста, который сеял смерть по Ливану, Сирии, Газе, Йемену и Персидскому заливу и не только. Хорошо, что от него избавились", – написал Яалон.

Бени Ганц, генерал-лейтенант запаса и глава "Кахоль Лаван", заявил: "Ликвидация Касема Сулеймани – это намек всем главам террористических организаций по всему миру. Вы все смертны. У меня не было сомнений, когда я принял решение о ликвидации "начгенштаба" ХАМАСа Ахмада Джаабри в ноябре 2012-го. Точно также необходимо поступать по отношению к любому, чьи действия приводят к убийствам невинных людей и подрыву стабильности в мире. Я приветствую смелый и решительный шаг президента США Дональда Трампа. Граждане Израиля, в вопросах безопасности государства нет деления на коалицию и оппозицию. Я ожидаю от всех официальных лиц воздержаться от намеков, которые могут насести ущерб национальной безопасности. Если кому-то тяжело сдержаться, то ему стоит покинуть свою должность как можно быстрее".

Эксперты отмечают, что Иран может в самое ближайшее время, в ответ на ликвидацию Сулеймани атаковать объекты США и их союзников на Ближнем Востоке. Эти атаки могут быть осуществлены проиранскими силами в Ираке и Сирии. Не исключено, что иранские спецслужбы в скором времени попытаются нанести удары по американским объектам и за пределами ближневосточного региона. В случае, если такие атаки будут осуществлены, это может привести к войне между Ираном и США.

Напомним, что 29 декабря американские ВВС в ответ на неоднократные атаки шиитской иракской группировки "Катаиб Хизбалла" ("Бригады Хизбаллы") на базы, где размещены силы западной коалиции, нанесли серию ударов по объектам этой проиранской группировки. Удары были нанесены через два дня после того, как в результате обстрела боевиками иракской военной базы был убит гражданин США, не являвшийся военнослужащим. Командование шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" (в состав которого входят "Бригады Хизбаллы") заявляло тогда, что в результате пяти ударов (трех по целям в Ираке и двух по целям в Сирии) были убиты не менее 25 боевиков "Катаиб Хизбалла" и 55 ранены. По данным иракских источников, среди убитых боевиков "Катаиб Хизбалла" было не менее четырех командиров. Один из ударов был нанесен по штаб-квартире "Катаиб Хизбалла" в районе Аль-Каим, недалеко от границы с Сирией. Кроме того, были атакованы склады оружия, командные пункты и КПП. Арабская редакция Sky News сообщала, среди погибших в результате удара, нанесенного американскими БПЛА по командному пункту 45-й бригады шиитского ополчения "Аль-Хашд аль-Шааби" в районе Аль-Каим на западе Ирака, был командир группировки "Бригады Хизбаллы" Абу Али Маданийя. После этой атаки около посольства США в Багдаде происходили массовые беспорядки. В настоящее время дипмиссия закрыта.

Генерал Касем Сулеймани: национальный герой и лидер террористов. Краткая биография

Касем Сулеймани родился 11 марта 1957 в Канат-е Малеке (юго-восток Ирана), в бедной крестьянской семье. После окончания пяти классов начальной школы, 13-летним подростком отправился на заработки в Керман. Работал на стройке.

Вскоре после исламской революции 1979 года вступил в "Корпус стражей Исламской революции" (КСИР) – военизированную организацию, подчинявшуюся лично верховному руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи. Но после начальной военной подготовки Сулеймани направили заниматься водоснабжением на родине, в провинции Керман.

В 1980-м участвовал в боевых действиях КСИР против курдов. Это был его первых военный опыт. Получил звание лейтенанта.

Карьере Сулеймани помогла ирако-иранская война, начавшаяся осенью 1980 года. После войны, дослужившись до бригадного генерала, он в 1987 году стал командующим 41-й пехотной дивизии "Тараллах".

В 1990-х годах командовал частями КСИР на юго-востоке Ирана, в городе Керман. Боролся с наркоторговлей.

В 2000 году был назначен командующим силами специального назначения КСИР – "Силами аль-Кудс". Тесно контактировал с ливанской "Хизбаллой".

В 2008 году возглавил группу иранских следователей, которые должны выяснить обстоятельства гибели в Дамаске руководителя спецслужб "Хизбаллы" Имада Мугнии (Мурнии).

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Касем Сулеймани руководил созданием проиранского ополчения в этой стране и в Ираке, перед которым ставилось несколько задач: защита режима Башара Асада, борьба с неправительственными суннитскими вооруженными формированиями (в том числе, с "Исламским государством", "Ан-Нусрой" и другими), подготовка к вооруженным действиям против Израиля. Он также наладил поставки ракетных вооружений ливанской "Хизбалле".

В Иране Касем Сулеймани считался национальным героем. Он подчинялся исключительно верховному лидеру Али Хаменеи и считался более влиятельным, чем президент Ирана. В то же время, в Тегеране были политики, опасавшиеся растущего влияния Сулеймани.

Имя Касема Сулеймани было включено в "чёрный список" ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, подозреваемых в причастности к разработке ядерной и ракетной программ Ирана.

В США и Израиле на Сулеймани возлагали ответственность за многие действия проиранских террористов против израильских и американских объектов. Он неоднократно выступал с призывами уничтожить Израиль. Именно благодаря Сулейману были сформированы, подготовлены и вооружены шиитские милиции в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, действовавшие против противников Асада, против Израиля, США, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

3 января 2020 был убит в Багдаде в результате авиаудара ВВС США. По заявлению Пентагона, спецоперация по уничтожению Сулеймани была проведена по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.





