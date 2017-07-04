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Ближний Восток

Asia Times: главарь ИГ жив и здоров – он скрывается в окрестностях Ракки

время публикации: 14:02 | последнее обновление: 14:07 блог версия для печати

Абу Бакр аль-Багдади, главарь террористической группировки "Исламское государство", о гибели которого сообщил 11 июня государственный канал сирийского ТВ, в действительности жив и находится в добром здравии. Два месяца тому назад покинул Мосул, оплот ИГ в Ираке, и скрывается в окрестностях Ракки.

Об этом сообщают во вторник, 4 июля, ряд зарубежных СМИ и, в частности, издание Asia Times, которое ссылается на информированные источники в службах безопасности Ирака.

Отметим, что ранее иранское агентство новостей IRIB утверждало, что лидер террористов "стопроцентно мертв", и опубликовало фотографии трупа, якобы обнаруженного в Ракке. Однако и тогда нашлись скептики, утверждавшие, что на снимках изображен другой человек.

20 июня заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Геннадий Гатилов сообщил, что официальная Москва не располагает подтверждениями гибели главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

В минувшие выходные смерть аль-Багдади подтвердил представитель Корпуса стражей Исламской революции. В статье, однако, отмечается, что за последние три годы пресса не менее 12 раз публиковала сообщения о гибели террориста, и каждый раз они оказывались ложными.

Так, в октябре 2016-го арабские и иранские средства массовой информации сообщали о попытке отравления лидера ИГ и трех его полевых командиров.

О гибели аль-Багдади, например, 14 июня 2016-го сообщало информационное агентство "Аль-Амак", ассоциированное с ИГ, в сообщении говорилось, что аль-Багдади умер "на пятый день священного месяца Рамадан".

В октябре 2015 года сообщалось, что аль-Багдади был ранен в результате авиаудара на границе Сирии и Ирака, но выжил. Ходили слухи, что после ранения он перебрался в Ливию, но они не подтвердились.

В начале текущей недели террористическая группировка "Исламское государство" обнародовала в городе Тель Афар, расположенном к западу от Мосула, указ, запрещающий жителям обсуждать сообщения о смерти Абу Бакра аль-Багдади.

Как сообщает телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на местных жителей, наказание за нарушение указа – 50 ударов кнутом. При этом ИГ не внесло ясности в вопрос, жив или мертв главарь группировки.

Основанием для распространения слухов стала пятничная проповедь, прочитанная в местной мечети одним из сподвижников аль-Багдади, имамом Абу Кутайбой, в которой он прозрачно намекал на смерть лидера "Исламского государства".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 июля 2017 г.
ИГ запретило говорить о смерти аль-Багдади
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 июня 2017 г.
Власти Ирака сообщили о полном освобождении Мосула
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 июня 2017 г.
США объявили о ликвидации верховного муфтия "Исламского государства"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 июня 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 16 июня 2017 г.
Минобороны РФ заявило, что лидер ИГ аль-Багдади мог быть убит российскими военными







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