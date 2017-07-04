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Ближний Восток

Махмуд Аббас внезапно отменил визит в Египет

время публикации: 21:41 | последнее обновление: 21:47 блог версия для печати фото
Махмуд Аббас внезапно отменил визит в Египет

Израильский телеканал на французском языке i24 со ссылкой на источник в Рамалле сообщил, что 4 июля палестинская администрация уведомила власти Египта об отмене запланированного на конец недели визита Махмуда Аббаса в Каир.

В субботу, 8 июля, глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас должен был встретиться с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, чтобы обсудить актуальные проблемы региональной политики, а также ситуацию в секторе Газы, в том числе, и энергетический кризис.

Источник в Рамалле сообщил, что решение об отмене визита было неожиданным для всех, кто занимался подготовкой встречи в Каире.

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