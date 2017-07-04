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Ближний Восток

Парламент Египта проголосовал за продление режима чрезвычайного положения

время публикации: 18:06 | последнее обновление: 18:06 блог версия для печати фото
Парламент Египта проголосовал за продление режима чрезвычайного положения

Во вторник, 4 июля, парламент Египта проголосовал в поддержку решения президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси продлить на всей территории страны режим чрезвычайного положения еще на три месяца.

Чрезвычайное положение было введено 10 апреля 2017 года после терактов, произошедших 9 апреля в Александрии и Танты. Взрывы в местных церквях на вербное воскресенье унесли жизнь 44 человек, десятки верующих и полицейских получили ранения.

В соответствии с законодательством, во время режима чрезвычайного положения президент получает право ограничивать свободу собраний и свободу печати.

Была введена предварительная цензура в СМИ. Публикация угрожающих стабильности материалов карается прекращением выпуска новостных изданий и конфискацией их оборудования.

Глава государства также не нуждается в парламентском одобрении назначений тех или иных должностных лиц. Он получает возможность ограничивать часы работы учреждений, в том числе – магазинов.

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