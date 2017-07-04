Аббас отправляет на досрочную пенсию 6.000 госслужащих в Газе

Председатель ПНА Махмуд Аббас принял решение отправить на досрочную пенсию свыше 6 тысяч служащих управления, проживающих в секторе Газы, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Пресс-секретарь правительства ПНА Юсеф Махмуд заявил, что речь идет о временном шаге, который будет действовать до расформирования правительства организации ХАМАС в секторе.

Напомним, что ранее правительство в Рамалле сократило оплату поставок в сектор Газы электричества, а также пыталось прекратить выдачу жителям сектора разрешений на оплату лечения в Израиле и в Иордании.