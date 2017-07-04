4 июля 2017 г.
последняя новость: 14:21
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:02 Asia Times: главарь ИГ жив и здоров – он скрывается в окрестностях Ракки
13:20 Аббас отправляет на досрочную пенсию 6.000 госслужащих в Газе
12:47 Дамаск: в результате авиаудара международной коалиции погибли мирные граждане
10:33 Sky News: завербованная "Исламским государством" Салли Джонс хочет вернуться в Великобританию
06:57 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 4 июля
17:52 Аббас призвал страны Африки не торопиться налаживать отношения с Израилем
17:08 Эрдоган непреклонен: у Турции будут авианосцы
16:54 Сирия ввела режим прекращения огня на границе с Израилем
16:23 Журналист, сравнивший короля Саудовской Аравии с Аллахом, лишился работы
14:40 Делегация ХАМАСа прибыла в Каир
Ближний Восток

Аббас отправляет на досрочную пенсию 6.000 госслужащих в Газе

время публикации: 13:20 | последнее обновление: 13:20 блог версия для печати фото
Аббас отправляет на досрочную пенсию 6.000 госслужащих в Газе

Председатель ПНА Махмуд Аббас принял решение отправить на досрочную пенсию свыше 6 тысяч служащих управления, проживающих в секторе Газы, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Пресс-секретарь правительства ПНА Юсеф Махмуд заявил, что речь идет о временном шаге, который будет действовать до расформирования правительства организации ХАМАС в секторе.

Напомним, что ранее правительство в Рамалле сократило оплату поставок в сектор Газы электричества, а также пыталось прекратить выдачу жителям сектора разрешений на оплату лечения в Израиле и в Иордании.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 июля 2017 г.
Делегация ХАМАСа прибыла в Каир
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 июня 2017 г.
Абу Марзук: США добиваются создания конфедерации Палестины с Иорданией и Египтом
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2017 г.
Палестинские источники: Египет начинает поставку топлива в Газу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 июня 2017 г.
Газа во тьме: о возможных последствиях дефицита электроэнергии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 июня 2017 г.
Рамалла назвала ХАМАС "катастрофой палестинского народа"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 июня 2017 г.
СМИ: глава ХАМАСа встретился с Дахланом, при посредничестве египетской разведки
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 июня 2017 г.
Израиль по просьбе ПНА сократит поставки электричества в Газу







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 4 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017