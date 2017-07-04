Sky News: завербованная "Исламским государством" Салли Джонс хочет вернуться в Великобританию

Британка Салли Джонс, которая стала вербовщицей в группировке "Исламское государство", заявила о том, что она хочет вернуться на родину. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил сайт Sky News со ссылкой на слова некой Аишы (вымышленное имя), супруги еще одного уехавшего в так называемый Исламский халифат.

Как отмечает издание, беседа с женщиной состоялась в лагере беженцев в Сирии. Аиша сказала, что она лично знакома с Салли Джонс, которую называет Умм Хусейн аль-Британи. Аиша описала Салли, отметив, что "ей около 50 лет и она очень привлекательная". Она также сообщила, что Джонс находится в сирийском городе Ракка вместе со своим 12-летним сыном. "Она плачет и хочет вернуться в Великобританию, но ИГ не дает ей это сделать", – утверждает собеседница Sky News.

Салли Джонс в прошлом была рок-певицей, однако затем приняла ислам и присоединилась к ИГ. Британка стала фигурировать в прессе под именем "Миссис Джихад". В группировке она занималась вербовкой девочек-подростков для секс-джихада, организуя их отправку на Ближний Восток. "Ваша задача – ублажать Аллаха. Ни о чем не беспокойтесь, все ваши грехи будут прощены", – заявляла активистка ИГ.

Муж Салли, также боевик ИГ, погиб, в 2014 году в результате удара американского беспилотника. После этого вдова заявила о том, что она собирается стать первой женщиной-шахидкой в ИГ. "Миссис Джихад" поселилась в Ракке, где был открыт тренировочный лагерь для смертниц.