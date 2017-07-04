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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 4 июля

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 06:57 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 4 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Вторник, 4 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 22 палестинских араба, 15 из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе двое активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

06:00. В деревне Дир Самет (Южнохевронское нагорье) был задержан активист ХАМАС, получивший финансовые средства на террористическую деятельность. Деньги и автомобиль задержанного конфискованы.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 июля 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 3 июля







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