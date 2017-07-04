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Ближний Восток

Дамаск: в результате авиаудара международной коалиции погибли мирные граждане

время публикации: 12:47 | последнее обновление: 12:49 блог версия для печати фото
Дамаск: в результате авиаудара международной коалиции погибли мирные граждане

Во вторник, 4 июля, сирийские, иранские и российские СМИ сообщили об авиаударе, нанесенном силами международной коалиции под руководством США, по целям в деревне Кишкиш Зейанат (к югу от города Хасака, на северо-востоке Сирии). В сообщениях утверждается, что жертвами этого авианалета стали девять мирных граждан.

Официальный Дамаск обвинил международную коалицию в совершении преступления под предлогом борьбы с терроризмом.

Отметим, что, публикуя эту информацию, российское государственное агентство РИА Новости ссылается на сирийское государственное агентство SANA. Агентство SANA, в свою очередь, ссылается на "сообщения информационных и местных источников". Иранский англоязычный телеканал Press TV указывает в качестве источника информации ливанский сайт "Аль-Ахед", поддерживаемый "Хизбаллой".

Независимые источники в Сирии эту информацию не подтверждают. Пентагон никаких комментариев не дает.

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