Trumpism: в Тегеране стартовала выставка карикатур на Дональда Трампа

В минувший понедельник в столице Ирана открылась выставка карикатур на президента США Дональда Трампа под названием Trumpism, которую организовала та же группа, которая занималась в прошлом году экспозицией, высмеивающей Холокост.

Об этом пишет во вторник, 4 июля, новостное агентство АР.

Логотипом мероприятия стала нацистская эмблема с буквой "Т" в середине, заключенная в белый круг на красном фоне, а на одной из карикатур президент США изображен с гитлеровскими усиками на фоне Статуи Свободы.

Иранский художник Хади Асади, выигравший первый приз и 1.500 долларов вдобавок, заявил: он хотел привлечь внимание к "патологической жажде наживы и воинственному характеру" Трампа. На его рисунке американский лидер изображен в пиджаке из долларовых банкнот, пускающим слюну на книги. По мнению автора, эта работа призвана символизировать отношение Трампа к культуре, которую он "вытаптывает".

Организатор этой выставки Масуд Шойя Табатабай разъяснил, что термин "трампизм" должен напомнить зрителям о нацизме, и привел в качестве примера отношение Трампа к СМИ и беженцам.

Эта экспозиция, которая будет функционировать в течение ближайшей недели, включает 1.614 работ иранских и зарубежных художников из 74 стран, в числе которых фигурирует и США.

В частности на карикатуре американца Роберта Джонса показаны обложки двух экземпляров журнала Time: одна с изображением Трампа, а другая – с Адольфом Гитлером. Трамп говорит Гитлеру: "Это большая честь", а тот выражает согласие по-немецки.