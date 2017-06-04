4 июня 2017 г.
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Ближний Восток

Рамалла не выплатила пособия террористам, освобожденным из израильских тюрем

время публикации: 21:48 | последнее обновление: 22:21 блог версия для печати фото
Рамалла не выплатила пособия террористам, освобожденным из израильских тюрем
Рамалла не выплатила пособия террористам, освобожденным из израильских тюрем
Рамалла не выплатила пособия террористам, освобожденным из израильских тюрем

Около 300 жителей сектора Газы, отбывавших наказание за терроризм в израильских тюрьмах и освобожденных в рамках "сделки Шалита", 1 июня обнаружили, что на их банковский счет не зашли пособия, которые им выплачивала Рамалла. Об этом сообщил 2-й канал израильского телевидения.

Источники в Палестинской национальной администрации подтвердили, что выплата пособий террористам была приостановлена под давлением США и Израиля.

По информации 2-го канала, на данном этапе Рамалла приняла решение о прекращении выплат тем, кто был освобожден из израильских тюрем в рамках "сделки Шалита" и затем выслан в сектор Газы. Пособий лишились не только боевики ХАМАС, но и члены ФАТХа и "Исламского джихада".

Отметим, что во время встречи с Махмудом Аббасом в рамках визита в Израиль президент США Дональд Трамп потребовал прекратить выплату пособий семьям "шахидов" и освободившимся из израильских тюрем террористам. Говоря с Аббасом, он подчеркнул, что нельзя бороться за мир, финансируя и поощряя террористов.

По оценкам Израиля, палестинская администрация прямо и опосредованно через ООП ежегодно выделяет около 300 миллионов долларов на выплату пособий террористам и их семьям. Это составляет 6%-7% от годового бюджета Палестинской автономии, большая часть которого формируется за счет международной помощи. При этом выплата пособий включена в закон о годовом бюджете автономии.

В Иерусалиме полагают, что "пособия террористам" являются одним из препятствий для заключения постоянного соглашения с палестинцами, так как они поощряют террористические атаки против граждан Израиля.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 мая 2017 г.
2-й канал ИТВ: Трамп обвинил Аббаса во лжи
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 мая 2017 г.
Трамп - Аббасу: "Нельзя бороться за мир, финансируя террористов"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 апреля 2017 г.
СМИ: Трамп требует от Аббаса прекратить платить пособия террористам







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