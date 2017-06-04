Рамалла не выплатила пособия террористам, освобожденным из израильских тюрем

Около 300 жителей сектора Газы, отбывавших наказание за терроризм в израильских тюрьмах и освобожденных в рамках "сделки Шалита", 1 июня обнаружили, что на их банковский счет не зашли пособия, которые им выплачивала Рамалла. Об этом сообщил 2-й канал израильского телевидения.

Источники в Палестинской национальной администрации подтвердили, что выплата пособий террористам была приостановлена под давлением США и Израиля.

По информации 2-го канала, на данном этапе Рамалла приняла решение о прекращении выплат тем, кто был освобожден из израильских тюрем в рамках "сделки Шалита" и затем выслан в сектор Газы. Пособий лишились не только боевики ХАМАС, но и члены ФАТХа и "Исламского джихада".

Отметим, что во время встречи с Махмудом Аббасом в рамках визита в Израиль президент США Дональд Трамп потребовал прекратить выплату пособий семьям "шахидов" и освободившимся из израильских тюрем террористам. Говоря с Аббасом, он подчеркнул, что нельзя бороться за мир, финансируя и поощряя террористов.

По оценкам Израиля, палестинская администрация прямо и опосредованно через ООП ежегодно выделяет около 300 миллионов долларов на выплату пособий террористам и их семьям. Это составляет 6%-7% от годового бюджета Палестинской автономии, большая часть которого формируется за счет международной помощи. При этом выплата пособий включена в закон о годовом бюджете автономии.

В Иерусалиме полагают, что "пособия террористам" являются одним из препятствий для заключения постоянного соглашения с палестинцами, так как они поощряют террористические атаки против граждан Израиля.





