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Ближний Восток

"Аль-Ахбар": Саудовская Аравия объявила войну ХАМАСу

время публикации: 10:53 | последнее обновление: 11:04 блог версия для печати фото
"Аль-Ахбар": Саудовская Аравия объявила войну ХАМАСу
"Аль-Ахбар": Саудовская Аравия объявила войну ХАМАСу
"Аль-Ахбар": Саудовская Аравия объявила войну ХАМАСу

Ливанская газета "Аль-Ахбар", ассоциированная с "Хизбаллой", пишет, что власти Саудовской Аравии объявили войну палестинскому "Исламскому движению сопротивления" (ХАМАС).

В публикации говорится о "сумасшедшей кампании" Эр-Рияда, в ходе которой уже задержаны десятки активистов ХАМАСа, проживающих в королевстве, а их банковские счета заморожены. Среди прочих был задержан 80-летний Мухаммад аль-Худари, который был представителем ХАМАСа в королевстве с середины 90-х до 2003 года.

По данным "Аль-Ахбар", кампания против ХАМАСа и вообще против палестинских арабов, живущих в Саудовской Аравии, идет уже более двух месяцев. В общей сложности, за этот период были задержаны более 60 активистов ХАМАСа, а также подданных королевства, поддерживающих ХАМАС. Отмечается, что одна из целей кампании – пресечение перевода частными лицами и частными бизнесами денег в сектор Газы. Задержанным предъявляют обвинения в "поддержке террористической организации и отмывании денег с целью поддержки терроризма и экстремизма".

В публикации отмечается, что за последние два года более 100 палестинских арабов были депортированы из Саудовской Аравии после предъявления им обвинений в финансовой или идеологической поддержке "палестинского сопротивления", а также за соответствующие публикации в социальных сетях. Все "палестинские фонды" жестко контролируются Эр-Риядом с конца 2017 года. Более того, от палестинских арабов в саудовских банках теперь требуют убедительных обоснований при попытках снять наличные деньги, любые их денежные переводы могут быть не более, чем на 3000 долларов США.

Движение ХАМАС пока формально не объявлено Эр-Риядом террористической организацией. Хотя два года назад посол Саудовской Аравии в Алжире в интервью телеканалу "Ан-Нахар" заявлял, что его страна считает ХАМАС террористической организацией, "если она создает проблемы". Официально Эр-Рияд в 2014 году объявил террористической организацией движение "Братья-мусульмане", стоявшее за созданием ХАМАСа и палестинского "Исламского джихада" в 80-е годы.

Еще 15 лет назад Саудовская Аравия финансировала ХАМАС. После ликвидации лидеров ХАМАСа в Газе шейха Ахмада Ясина и Абд аль-Азиза ар-Рантиси постепенно саудовское финансирование прекратилось. На этом фоне лидеры ХАМАСа нашли поддержку в Турции, Катаре, а затем и в Иране.

Укрепляющиеся связи ХАМАСа с Тегераном, поддержка хамасовцами йеменских хуситов и других союзников Ирана, стали главной причиной резкого ухудшения отношения Эр-Рияда к этой организации. Кроме того, на санкциях против палестинских террористических группировок настаивают США.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 мая 2019 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 мая 2019 г.
СМИ: Хуситы применяют иранские БПЛА-камикадзе дальностью до 1500 км. Комментарий
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 апреля 2019 г.
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