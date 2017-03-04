Уличный художник Бэнкси открыл в Вифлееме отель "с худшим видом в мире"

Знаменитый и таинственный британский уличный художник Бэнкси открыл отель в Палестинской автономии, в районе Бейт-Лехема (Вифлеема), всего в четырех метрах от разделительной стены, сообщают агентства France Presse и Maan.

Он присвоил этой гостинице под названием "The Walled Off Hotel" три звезды и назвал ее отелем "с худшим видом в мире".

И роскошь, и нищета этого отеля карикатурны. Само здание, его обстановка и декорации по сути являются произведением искусства Бэнкси – возможно, самого масштабного за всю историю его творчества. Отель одновременно играет роль музея, в котором выставлены работы Бэнкси, посвященные палестинской тематике.

Тем не менее, речь идет о реальном отеле, который откроет свои двери для посетителей 20 марта. По словам менеджера гостиницы Висама Салсы, за одну ночь будет взиматься плата от 30 долларов. За эти деньги можно будет переночевать без особых удобств, "люкс" в отеле Бэнкси стоит значительно дороже.

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Первые работы Бэнкси появились в Великобритании в начале 90-х. С тех пор он стал культовым уличным художником. Его преследовали власти за противозаконную деятельность. Не раз появлялись слухи о его аресте и сообщения о том, что полицией названо его настоящее имя. Год назад группа ученых из колледжа Королевы Марии Лондонского университета заявила, что под именем Бэнкси скрывается Робин Каннингэм, выпускник публичной школы в Бристоле. Но Бэнкси по-прежнему остается таинственным и неуловимым гением уличного творчества.

Творчество Бэнкси во многом посвящено борьбе с власть имущими. В 2005 году он посетил Израиль и Палестинскую автономию, оставив на "заборе безопасности" в окрестностях Бейт-Лехема девять работ, отражающих его отношение к конфликту: арабский метатель бросает букет цветов, а не камень, израильский солдат проверяет документы у осла, девочка обыскивает израильского военного и др. В феврале 2015 года Бэнкси побывал в секторе Газы, где сохранились несколько его работ. Симпатии Бэнкси были очевидны: обычно он на стороне слабых или тех, кто кажется ему нуждающимся в поддержке.





