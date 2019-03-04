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Ближний Восток

ВВС ЦАХАЛа атаковали посты боевиков ХАМАСа в Газе в ответ на "огненный террор"

время публикации: 14:00 | последнее обновление: 14:29 блог версия для печати фото
XАМАС: ВВС ЦАХАЛа атаковали пост боевиков в Газе
XАМАС: ВВС ЦАХАЛа атаковали пост боевиков в Газе
XАМАС: ВВС ЦАХАЛа атаковали пост боевиков в Газе

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в понедельник, 4 марта, после полудня военно-воздушные силы ЦАХАЛа обстреляли наблюдательный пост боевиков ХАМАСа в центральной части восточной границы сектора Газы, а также цель на юге сектора, к востоку от Хан-Юниса.

В общей сложности, было выпущено не менее трех ракет, передает ПИЦ.

Пресс-служба ЦАХАЛа подтверждает факт нанесения ударов по целям около восточной границы сектора Газы. В сообщении сказано, что атаки были осуществлены вертолетами израильских ВВС. При этом подчеркивается, что речь идет об ответных действиях с целью пресечения запуска "огненных шаров" в сторону израильской территории.

Отметим, что за последние сутки это был вторая серия ударов ЦАХАЛа по целям в Газе. 3 марта израильские ВВС также атаковали наблюдательные вышки и посты ХАМАСа. В ЦАХАЛе заявляли, что удары были нанесены в ответ на попытки боевиков атаковать военнослужащих на границе с помощью взрывных устройств.



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