Шестой "марш возвращения": сбиты израильские БПЛА, в секторе Газы сотни раненых

В пятницу, 4 мая, на границе с сектором Газы проходит шестой "марш возвращения". Согласно сообщениям ЦАХАЛа, в беспорядках принимают участие не менее 7 тысяч палестинцев.

ЦАХАЛ также подтверждает, что в секторе Газы упали два разведывательных израильских БПЛА, однако нет опасений об утечке информации. Палестинские СМИ сообщают, что дроны были сбиты камнями. ЦАХАЛ проверяет причины падения.

По данным миздрава сектора Газы, в результате столкновений с силами ЦАХАЛ были ранены свыше 400 палестинцев.

ЦАХАЛ призывает палестинцев не приближаться к разделительному забору и в частности не подпускать к границе детей.

Силами ЦАХАЛа были предотвращены две попытки повреждения разделительного забора на границе с сектором Газы и проникновение на территорию Израиля группы палестинцев.

Напомним, в минувшую пятницу, 27 апреля, по данным минздрава Газы, в ходе "марша возвращения" были убиты трое и ранены 833 участника волнений. Среди пострадавших – 58 подростков и 29 женщин.

Позже палестинское агенство "Маан" сообщило, что один из подростков умер от ран.

На прошлой неделе председатель исполкома террористической организации ХАМАС Исмаил Ханийя, выступая на пресс-конференции в Газе, заявил, что "марши возвращения" на границе сектора будут продолжаться до тех пор, пока не будет снята блокада с сектора Газы.





