"Коммерсант" опубликовал предварительные данные расследования крушения Су-30 в Сирии

В четверг, 3 мая, около 9:45 по московскому времени к западу от российской авиабазы Хмеймим, недалеко от Латакии в Средиземном море разбился российский истребитель Су-30СМ. Погибли двое летчиков. Это была первая потеря самолета данного типа в Сирии.

Министерство обороны РФ подтвердило сведения о крушении российского истребителя в Сирии. При этом было заявлено, что огонь по самолету не открывали – в двигатель машины могла попасть птица.

В минобороны говорили, что авария произошла, когда истребитель набирал высоту после взлета с аэродрома Хмеймим. Подчеркивалось: летчики "до последних минут боролись за самолет".

Как пишет в пятницу российская газета "Коммерсант", точная причина крушения Су-30СМ пока не установлена, военные продолжают говорить о возможном попадании птицы в двигатель, отрицая огневое воздействие. Установить точную причину ЧП предстоит специальной комиссии, которая изучит обломки самолета и его бортовой самописец.

Издание называет имя погибшего командира экипажа: майор Альберт Давидян.

В публикации "Коммерсанта" рассказывается, что Су-30СМ направлялся на патрулирование прибрежной зоны, для подстраховки истребитель осуществлял вылет с полным боекомплектом.

"Су-30СМ прошел полный цикл предполетной подготовки, к его состоянию нареканий у специалистов не возникало. Однако проблемы появились практически сразу после взлета, когда Су-30СМ поднялся примерно на 200 м и вместо дальнейшего набора высоты, как говорят очевидцы, начал неожиданно клевать носовой частью... Именно в этот момент по какой-то причине произошло резкое падение тяги в одном из двигателей", – пишет "Коммерсант" со ссылкой на военные источники.

Летчики не катапультировались и предпринимали попытки выровнять самолет, чтобы вернуться на аэродром Хмеймим. "При попытке разворота истребитель начал заваливаться на левую сторону и вскоре рухнул в море недалеко от города Джебла. От удара у Су-30СМ целиком оторвало левое крыло и хвостовое оперение", – сказано в публикации "Коммерсанта".

Расследовать ЧП будет специальная межведомственная комиссия, в которую войдут представители корпорации "Иркут" (производитель Су-30СМ), службы безопасности полетов авиации и главного штаба российской военной авиации.

Нужно будет извлечь остатки самолета, в том числе двигатели и бортовые самописцы.

Как отмечает "Коммерсант", глубина в районе падения Су-30СМ не превышает 20 м, можно будет обойтись усилиями водолазов, а не привлекать специальные средства главного управления глубоководных исследований. Как только водолазы извлекут обломки Су-30СМ, последние будут доставлены сначала в пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, а после самолетами военно-транспортной авиации перевезены на аэродром Чкаловский. Изучением черного ящика займется, скорее всего, 13-й НИИ минобороны (Люберцы).

Многие эксперты высказывают сомнения по поводу предварительной версии о крушении вследствие попадания птицы в один из двигателей Су-30СМ, так как экипаж мог завершить полет на одном работающем двигателе. К падению самолета могли привести ошибочные действия экипажа в критической ситуации. Специалисты не исключают возможность атаки с земли после взлета самолета, но в минобороны РФ настаивают на том, что обстрела не было, и подчеркивают, что территория вокруг Хмеймим тщательно охраняется.

Другие потери российских ВВС в Сирии

C начала операции в Сирии осенью 2015 года российская авиация понесла существенные потери. В ноябре 2015 года ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. Погиб подполковник Олег Пешков, второй член экипажа был спасен.

Были также потеряны Су-33 и МиГ-29, входившие в авиакрыло тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Летчики спаслись. В октябре 2017 года при посадке на авиабазе Хмеймим разбился самолет Су-24, оба члена экипажа погибли.

В феврале 2018 года джихадисты сбили при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса российский штурмовик Су-24. Его пилот Роман Филиппов катапультировался, но погиб в бою с боевиками "Ансар Тахрир аш-Шам".

Последняя крупная катастрофа российского самолета в Сирии произошла в марте 2018-го. Тогда при заходе на посадку на аэродром Хмеймим разбился транспортный Ан-26. На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа, все они погибли.