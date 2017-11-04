Жертвами атаки боевиков "Джабхат ан-Нусра" на сирийский Хадер стали 18 человек

Число друзов, погибших в результате атаки, осуществленной накануне террористической группировкой "Джабхат ан-Нусра" в городе Хадер (провинция Кунейтра, Сирия), достигло 18. Об этом сообщил ливанскому телеканалу "Аль-Майядин" Намид Хасон, политический активист Хадера.

Напомним, в пятницу, 3 ноября, на въезде в Хадер был совершен теракт-самоубийство. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, прибыл в город из Тулуль аль-Омра. Вскоре после взрыва, террористы воспользовались паникой и , приблизившись к городу с разных сторон, открыли огонь.

Город защищается местной дружиной при поддержке сирийской армии. На улицах начались столкновения между террористами и защитниками города, отмечает агентство SANA.

Как сообщает "Аль-Джазира", представитель "Джабхат ан-Нусры", группировки, ассоциированной с "Аль-Каидой", прокомментировал нападение на Хадер, заявив, что группировка не планирует причинить какой-либо ущерб жителям города или их собственности. Однако атака должна послужить предупреждением для друзов, поддерживающих президента Башара Асада.

Эти события вызвали обеспокоенность израильских друзов, пришедших к границе, чтобы увидеть, что происходит своими глазами. Духовный лидер друзской общины шейх Муафак Тариф позвонил начальнику генерального штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкоту, а затем встретился командующим Северным военным округом генерал-майором Йоэлем Стриком, потребовав, чтобы Армия Обороны Израиля сделала все возможное, чтобы предотвратить захват боевиками друзского города Хадер.

Накануне пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ронен Манлис сообщил, что подразделения ЦАХАЛа готовы вторгнуться в Сирию, чтобы предотвратить захват боевиками "Исламского государства" друзского города Хадер (провинция Кунейтра, Сирия), расположенного недалеко от границы с Израилем.

Манлис также подчеркнул, что обвинения в адрес Израиля в помощи действующим на сирийской части Голанских высот исламистским группировкам абсолютно неверны.

Силы полиции и ЦАХАЛа блокируют подступы к пограничному переходу, чтобы предотвратить переход израильских друзов на сирийскую территорию для участия в боях.





