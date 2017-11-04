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Ближний Восток

Премьер-министр Ливана Саад аль-Харири объявил о своей отставке

время публикации: 13:25 | последнее обновление: 18:20 блог версия для печати фото
Премьер-министр Ливана Саад аль-Харири объявил о своей отставке
Премьер-министр Ливана Саад аль-Харири объявил о своей отставке
Премьер-министр Ливана Саад аль-Харири объявил о своей отставке

Ливанский телеканал LBC сообщил в субботу, 4 ноября, что премьер-министр Ливана Саад аль-Харири объявил о своем намерении уйти в отставку.

В настоящее время аль-Харири находится с визитом в Саудовской Аравии. Президент Ливана Мишель Аун сказал, что ждет возвращения премьера, чтобы получить детальные объяснения принятого им решения.

Саад аль-Харири, сын Рафика аль-Харири и его первой жены Нидаль аль-Бустани, занимал пост премьера дважды: с ноября 2009-го по июнь 2011 и с декабря 2016-го.

Главной причиной, побудившей его принять такое решение, по словам самого аль-Харири, является оказываемое на него давление и угрозы в его адрес: в частности, премьер сообщил, что располагает данными о готовившемся покушении на него.

По данным "Аль-Арабийя", несколько дней назад в Бейруте, действительно, было предотвращено покушение на премьер-министра Ливана Саада аль-Харири. Подробности операции не разглашаются, однако известно, что злоумышленникам удалось блокировать наблюдательные пункты, посредством которых спецслужбы следили за кортежем премьера.

Также в своем телеобращении аль-Харири обвинил Иран и "Хизбаллу" во вмешательстве во внутренние дела Ливана. Он подчеркнул, что арабскому миру следует восстать и "обрубить Ирану руки".

Кроме того, Саад аль-Харири заявил, что в настоящее время в Ливане создалась ситуация подобная той, которая предшествовала убийству его отца. Он подчеркнул, что Ливан "не согласен играть роль главной угрозы безопасности для всего региона и отказывается использовать оружие "Хизбаллы" против ливанцев и сирийцев".

Также он заявил, что вмешательство "Хизбаллы" вызвало дестабилизацию обстановки в Ливане. "Я объявляю о своей отставке, так как не хочу унижения ливанцев и верю, что они справятся с вмешательством в их дела, как внешним, так и внутренним", - сказал аль-Харири.

Отметим, еще два месяца назад аль-Харири отрицал тот факт, что "Хизбалла" в Ливане играет более заметную роль, чем ливанская армия. "Хизбалла" присутствует в Ливане, пользуется поддержкой местного населения, представлена в правительстве, однако это не означает, что она контролирует весь Ливан", - утверждал ливанский премьер.

Между тем, в конце августа министр обороны Израиля Авигдор Либерман во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем продемонстрировал генсеку ООН документы, доказывающие, что "Хизбалла" упрочила свои позиции на юге Ливана.

Либерман утверждал, что в последние годы Израиль стал свидетелем неоднократных попыток Ирана поставить оружие в Ливан через Сирию и создать заводы по производству точного оружия в самом Ливане.



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