Скандал после визита Мелании Трамп в Каир: $95.000 за одну ночь в отеле

Визит супруги президента США Мелании Трамп в Каир, проходивший около месяца назад, вновь оказался в центре внимания СМИ после того, как стало известно, в какую сумму обошлась эта поездка американскому государственному бюджету.

Издание Quartz первым сообщило, что только за шесть часов пребывания первой леди США в каирском отеле Semiramis Intercontinental Cairo было уплачено 95 тысяч долларов.

Эту информацию распространил также портал The Hill, специализирующийся на материалах о политическом руководстве США, а затем ее перепечатали многие другие американские и зарубежные издания.

Стефани Гришэм, пресс-секретарь М.Трамп, назвала эти публикации "безответственной журналистикой". Она подчеркнула, что речь шла о совокупных расходах на пребывание целой делегации в одном отеле в течение ночи. По всей видимости, в эту сумму входят и расходы на обеспечение безопасности первой леди США. При этом сумма расходов не оспаривается и подтверждается документально, что 30 сентября на счет гостиницы были переведены $95.000.

Гришэм заявила журналу People, что будет проведено расследование с целью установления источника, передавшего журналистам эту информацию.

Напомним, что Мелания Трамп побывала в Египте в рамках африканского турне. Посещение ею Гизы и Каира, а также встреча с президентом Абд аль-Фаттахом ас-Сиси и его супругой, проходили 6 октября.

Элегантно одетая Мелания тогда поразила египетских журналистов, которые поспешили описать ее наряд (белые брюки, рубашку с галстуком, светлый пиджак и шляпу), напомнив при этом, что супруга президента Трампа – бывшая модель.

Пишут теперь египетские СМИ и о скандале по поводу стоимости пребывания Мелании Трамп в их стране. При этом во многих публикациях звучит недоумение в связи с тем, почему на Западе придают значение таким "мелочам".

Египет стал завершающим этапом поездки Мелании Трамп по Африке. Ранее она посетила Гану, Малави и Кению. Ее поездка была направлена на продвижение усилий по охране здоровья и благосостояния детей.





