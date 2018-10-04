Израильские F-35 против российских С-300 в Сирии: пока только в СМИ

Израильские и российские СМИ обсуждают, насколько появление у сирийских ПВО российских зенитно-ракетных комплексов С-300 усложнит действия израильских ВВС в Сирии. Особое внимание уделяется предполагаемому противостоянию этих ЗРК истребителям пятого поколения F-35 ВВС ЦАХАЛа. Эта тема в течение последних недель обсуждалась и в западных СМИ.

Обозреватель Ханан Гринвуд пишет в газете "Исраэль а-Йом", что F-35 способен сокрушить С-300, ссылаясь на оценки главы центрального командования военно-воздушных сил США генерал-лейтенанта Джеффри Харригана. При этом он приводит слова бывшего командующего израильских ВВС, генерал-майора запаса Эйтана Бен-Элиягу, который заявляет, что не только F-35 в ЦАХАЛе способны "обойти" С-300. Он также признает, что появление у сирийцев ЗРК С-300 потребует более тщательного планирования операций в воздушном пространстве этой страны.

В интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Эйтан Бен-Элиягу сказал: "Наши летчики могут справиться с угрозой, которую представляют зенитные комплексы С-300. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы обойтись без атак на эти комплексы, поскольку такая атака означает прямую конфронтацию с Россией. Конфликт, возникший после гибели самолета Ил-20, в известной степени ограничивает свободу действий Израиля в Сирии, но не лишает нас ее полностью. Нужно находить новую платформу координации шагов с Россией, и это должна быть платформа, которая устраивает и нас, и их". Кроме того бывший командующий израильских ВВС сказал: "Недостаток систем С-300 заключается в том, что речь идет о тяжелых и сложных в эксплуатации системах. Имеющиеся в распоряжении израильских ВВС технические средства позволяют справиться с этой угрозой".

Некоторые израильские русскоязычные СМИ интерпретировали эти интервью Эйтана Бен-Элиягу как информацию о принятии решения по поводу применения F-35 против С-300 в Сирии. Никаких заявлений по этому поводу командование израильских ВВС не делало.

Российские СМИ отреагировали не несуществующее "заявление". Так, например, агентство Regnum опубликовало вечером 3 октября сначала статью под заголовком "Израиль: из-за С-300 мы будем использовать в Сирии F-35A". А вскоре после этого выпустило статью "С-300 может уничтожить F-35 в Сирии", ссылаясь на мнение одного из авторов издания Strategic Culture Foundation.

Факты таковы: после того, как ракета ЗРК С-200 сирийских ПВО 17 сентября сбила около побережья Сирии российский самолет-разведчик Ил-20М, Москва обвинила Израиль в гибели российского самолета и 15 российских военнослужащих, а затем объявила о поставках в Сирию ЗРК С-300. Согласно заявлению министерства обороны РФ, по состоянию на 2 октября, Россия поставила в Сирию четыре пусковые установки С-300, а также локаторы подсветки, основные системы определения и машины управления. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, что для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца. Российская газета "Коммерсант" писала, что к каждому расчету С-300 в Сирии может быть приставлен российский офицер.

Еще 22 мая 2018 года командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин заявлял, что израильская армия первой в мире применила истребители пятого поколения F-35 для реальных атак: эти самолеты на тот момент дважды использовались для ударов по объектам на Ближнем Востоке. Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что F-35 "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было.

Месяц назад, 4 сентября, представитель ЦАХАЛа на брифинге для журналистов сообщил: только в течение последнего года ЦАХАЛ 202 раза наносил удары по иранским объектам на территории Сирии, в ходе которых были использованы 792 ракеты и бомбы. Позже это заявление цитировалось многими представителями израильских силовых структур, включая министра обороны.





