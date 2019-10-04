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NEWSru.co.il :: Ближний Восток4 октября 2019 г., 12:32

Российская журналистка арестована в Иране по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

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Российская журналистка арестована в Израиле по подозрению в шпионаже в пользу Израиля
 
   
 
 
Российская журналистка арестована в Израиле по подозрению в шпионаже в пользу Израиля

В пятницу, 4 октября, стало известно, что в Тегеране задержана российская журналистка Юлия Юзик. Ее обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. Об этом сообщило радио "Свобода".

Журналист Борис Войцеховский в своем Facebook написал, что Юлия Юзик, работавшая несколько лет назад корреспондентом в Тегеране, прилетела в Иран по частному приглашению. Уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Спустя несколько дней сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции выломали дверь гостиничного номера и забрали ее. Вечером ей разрешили ненадолго позвонить в Москву. Она успела сказать, что сидит на полу в камере, связи нет, в субботу будет суд.

По обвинению в шпионаже Юлии Юзик грозит десять лет тюрьмы.

ТАСС сообщает, что в посольстве РФ в Тегеране известно о задержании российской журналистки. Сотрудники дипведомства занимаются выяснением подробностей. Позднее они уточнили, что Юзик прилетела в Иран по частному приглашению 29 сентября, а задержана она была 2 октября.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с редакцией ТАСС предположил, что задержание может быть связано с наличием у Юзик виз Израиля в паспорте.

Дочь Юлии с ее аккаунта в FB написала: "Мне всегда было интересно, как я поведу себя в нестандартной ситуации, когда решение проблемы зависит не только от тебя. Третьего октября у меня, как я теперь поняла к сожалению, появился шанс проверить свою сдержанность и собранность. "Тест" был пройден успешно, хотя проблема и не была разрешена. Ответив на мамин звонок, бабушка в слезах позвонила мне, попросила прийти домой, сказав, что у мамы большие проблемы, но тогда я и подумать не могла, что они настолько серьёзны: маму могут посадить в тюрьму в другой стране, и я долгое время не смогу не то, что видеть её, но даже слышать её голос не будет возможности. Ведь телефон отобрали, а других способов связаться с ней нет. В который раз прослушав её голосовые, оставленные на случай, если случиться что-то подобное, я стала думать как помочь: связалась с некоторыми знакомым, собрала для бабушки нужные документы. Она знала, что может произойти такая ситуация, но поехала. В субботу будет суд, решающий её судьбу, нам же остаётся только ждать и надеяться".

4 октября посла Ирана вызвали в МИД РФ. Об этом сообщила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова. РИА Новости пишет, что дипломата пригласили, чтобы оперативно прояснить обстоятельства произошедшего и обеспечить права гражданки России.



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