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Ближний Восток

СМИ: Катар научился у Израиля влиять на Китай

время публикации: 13:52 | последнее обновление: 13:54 блог версия для печати фото
СМИ: Катар научился у Израиля влиять на Китай

Саудовский публицист Фахд Ариши утверждает, что Катар пытается воздействовать на общественное мнение в Китае с помощью методов, изобретенных в Израиле. Об этом пишет сайт Oriental Express со ссылкой на арабские СМИ.

Ариши опубликовал статью, согласно которой, Израиль активно пользуется социальными сетями для продвижения своих интересов. Согласно публикации, израильтяне смогли убедить китайцев, что Иерусалим – это еврейская святыня.

Политолог заявляет, что Катар действует теми же методами в конфликте с Саудовской Аравией и другими государствами, объявившими ему бойкот. Так, китайцев пытаются убедить, что Эр-Рияд политизирует Хадж.

Напомним, что Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн обвинили Катар в поддержке террора и объявили ему бойкот. Режимы этих государств стремятся убедить население, что Катар связан с Израилем.

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