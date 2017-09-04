Палестинские спецслужбы арестовали одного из основателей хевронской радиостанции "Свобода"

Палестинская служба превентивной безопасности арестовала одного из основателей радиостанция "Аль-Хурия" ("Свобода") в Хевроне Аймана аль-Кауасмэ после того, как он выступил с призывом отправить в отставку главу ПНА Махмуда Аббаса и его правительство, сообщает агентство Safa.

Айман аль-Кауасмэ, являвшийся руководителем "Свободы", был арестован после публичного заявления о нелегитимности правления Аббаса и о необходимости свержения правительства Рами Хамдаллы, а также о том, что "истинным раисом" является Маруан Баргути, отбывающий пожизненное заключение в израильской тюрьмы, передает радиостанция "Кан Бет".

После ареста аль-Кауасмэ объявил голодовку.

Примечательно, что Айман аль-Кауасмэ был задержан в течение нескольких часов после того, как призвал свергнуть Аббаса и Хамдаллу.

Напомним, что в ночь на 31 августа военнослужащие ЦАХАЛа и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию в арабской части Хеврона, в ходе которой была закрыта редакция радиостанции "Аль-Хурия" ("Свобода", другое название "Маяк Свободы"). Решение о закрытии этого радио было принято на основании обвинений в подстрекательстве к террору. Оборудование радиостанции было конфисковано. "Аль-Хурию" закрывали и раньше, но вскоре эта радиостанция возобновляла вещание.





