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Ближний Восток

Историк, осужденный в Иране за шпионаж, останется в тюрьме

время публикации: 15:24 | последнее обновление: 15:24 блог версия для печати фото
Историк, осужденный в Иране за шпионаж, останется в тюрьме

Иранский суд оставил в силе приговор, вынесенный докторанту принстонского университета Сиюэ Ваню – историку, приехавшему в Иран, чтобы собрать материалы для исследования. Осужденный – гражданин США и КНР.

Отклонены апелляции еще трех человек, отправленных за решетку по тем же обвинениям. Среди них – два человека с американским и иранским гражданством и один гражданин Ливана. Все четверо проведут за решеткой десять лет.

Администрация США потребовала немедленно освободить американских граждан. В заявлении государственного департамента отмечается, что лица с двойным гражданством особо уязвимы перед произволом, однако защищать их крайне сложно.

"Мы крайне обеспокоены тем, что обвинения связаны с его научной деятельностью, тем, что это стало основанием для приговора. Его родственники и университет надеются, что он будет освобожден", - заявил в июле 2017 года пресс-секретарь Принстона Дэниэл Дей.

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