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Ближний Восток

США задержали конвой ИГ, выехавший из Каламуна по соглашению с "Хизбаллой"

время публикации: 13:00 | последнее обновление: 13:03 блог версия для печати фото
Район Каламун

Пресс-служба возглавляемой США западной коалиции сообщила, что колонна, эвакуировавшая боевиков террористической группировки "Исламское государство" и членов их семей из Каламуна, не была пропущена на подконтрольные ИГ территории на востоке Сирии.

В соответствии с соглашением, заключенным ИГ с группировкой «Хизбалла» и одобренным правительством Сирии, группа из 300 человек должны были переправить в район Дир аз-Зура. При этом боевики получали право выхода с оружием.

Однако на востоке Сирии дорогу конвою преградили солдаты западной коалиции. Тогда несколько автобусов отправились в окрестности Пальмиры, другие остались в пустыне. Согласно заявлению коалиции, об их нуждах заботятся.

Коалиция настаивает на том, что соглашения об эвакуации не являются долгосрочным решением проблемы террора. Также сообщается, что при посредничестве России сирийскому режиму дали знать, что конвой пропущен не будет.

Особое возмущение США и их союзников вызвало то, что джихадистам было позволено забрать с собой и тяжелые вооружения, в том числе танк, артиллерийские системы и бронеавтомобили.

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