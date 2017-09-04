Ливанские спецслужбы предупреждают об опасности террористов-одиночек

Глава служб безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим дал интервью лондонской газете "Аш-Шарк аль-Аусат". Оно было посвящено операции по освобождению от джихадистов района, примыкающего к сирийской границе.

Генерал отметил, что победа в боях за Рас Баальбек и Арсаль положила конец угрозе, исходившей от "Исламского государства" как территориального образования. Однако нельзя говорить об окончательном поражении террористов.

"В последнее время становятся особо распространенными террористы-одиночки, "одинокие волки". Они могут быть как затаившимся боевиками, так и действовать абсолютно самостоятельно", - сообщил глава спецслужб.

Он предупредил, что в ближайшее время Ливан может столкнуться с автомобильными терактами, получившими распространение в Европе. Но опасность представляют и кустарно изготовленная взрывчатка, и джихадисты, вооруженные только ножами.