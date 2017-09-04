Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 4 сентября

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Понедельник, 4 сентября 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны пятеро палестинских арабов, четверо из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности, в их числе один активист ХАМАСа. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. В ходе операции в деревне Джилазун был найден тайник, в котором хранилось самодельное оружие.