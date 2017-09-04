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Ближний Восток

К западу от Йемена уничтожен катер, ставивший мины

время публикации: 14:42 | последнее обновление: 14:44 блог версия для печати фото
К западу от Йемена уничтожен катер, ставивший мины

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция уничтожила катер хуситов, который, как утверждалось, ставил мины к западу от побережья Йемена. Экипаж катера погиб.

Корабль был атакован при попытке войти в воды, контролируемые международно признанным правительством Йемена. Это правительство поддерживается суннитской коалицией.

Сообщения о том, что хуситы минируют подходы к Баб-Эль-Мандебскому проливу, появились еще в феврале 2017 года. Тогда к берегам Йемена был направлен ракетный эсминец Cole.

Через пролив проходят суда, направляющиеся из Индийского океана к Суэцкому каналу. Это одна из наиболее напряженных артерий мирового судоходства.

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